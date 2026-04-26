大埔宏福苑五級火｜116戶上樓　警接7宗疑財物遺失　五宗尋回

今日(26日)是大埔宏福苑居民分批上樓的第七日，開放的是宏昌閣中層的5個樓層及宏道閣低層的10個樓層。政府總結指，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是116戶418人，實際有出現上樓的戶數是116戶424人；上樓秩序良好，運作大致暢順，住戶進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是21分鐘，最長的是3小時56分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約26%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。
今日總共有62戶151人上落大廈不止一次，其中：18戶64人多走一次；22戶46人多走兩次；11戶20人多走三次；5戶12人多走四次，5戶8人多走五次；1戶1人多走六次。
收7宗求警協助和1宗市民身體不適求助
至於相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中5宗個案成功協助住戶尋回相關失物；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。
卓永興繼續到宏福苑視察
政務司副司長卓永興到場視察，並與民安隊及社署人員見面交流，又到聯合指揮中心了解最新情況。他亦到大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏道閣居民交談。卓永興感謝所有參與上樓安排人員的熱心投入，以同理心支援居民上樓；又指他們工作到位，陪同居民上樓時細心周到，落力支援居民搬運物品落樓，令上樓安排得以順利進行。