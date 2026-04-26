熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Apr-26 22:28
更新：2026-Apr-26 22:28

大埔宏福苑五級火｜116戶上樓　警接7宗疑財物遺失　五宗尋回

分享：
卓永興（右）聽取大埔警區指揮官江永祥（左）講述物品儲存區的使用情況。

卓永興（右）聽取大埔警區指揮官江永祥（左）講述物品儲存區的使用情況。

adblk4

今日(26日)是大埔宏福苑居民分批上樓的第七日，開放的是宏昌閣中層的5個樓層及宏道閣低層的10個樓層。政府總結指，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是116戶418人，實際有出現上樓的戶數是116戶424人；上樓秩序良好，運作大致暢順，住戶進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是21分鐘，最長的是3小時56分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約26%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。

今日總共有62戶151人上落大廈不止一次，其中：18戶64人多走一次；22戶46人多走兩次；11戶20人多走三次；5戶12人多走四次，5戶8人多走五次；1戶1人多走六次。

adblk5

收7宗求警協助和1宗市民身體不適求助

至於相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中5宗個案成功協助住戶尋回相關失物；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。

卓永興繼續到宏福苑視察

政務司副司長卓永興到場視察，並與民安隊及社署人員見面交流，又到聯合指揮中心了解最新情況。他亦到大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏道閣居民交談。卓永興感謝所有參與上樓安排人員的熱心投入，以同理心支援居民上樓；又指他們工作到位，陪同居民上樓時細心周到，落力支援居民搬運物品落樓，令上樓安排得以順利進行。

adblk6

政務司副司長卓永興(左二)聽取民眾安全服務處總參事梁冠康（左一）講述民安隊協助居民上樓的工作和部署。 卓永興（右一）給來自地政總署的動員公務員打氣。 卓永興（左二）聽取協助上樓居民的民安處職員和民安隊人員作經驗分享。旁為民眾安全服務處總參事梁冠康（中）。 卓永興（右）與宏道閣居民握手。 卓永興（右二）勉勵社署人員繼續努力，全力支援居民。旁為社署副署長（服務）梁綺莉（右三）。

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務