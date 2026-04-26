大埔宏福苑五級火｜116戶上樓　警接7宗疑財物遺失　五宗尋回

今日(26日)是大埔宏福苑居民分批上樓的第七日，開放的是宏昌閣中層的5個樓層及宏道閣低層的10個樓層。政府總結指，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是116戶418人，實際有出現上樓的戶數是116戶424人；上樓秩序良好，運作大致暢順，住戶進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是21分鐘，最長的是3小時56分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約26%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。

今日總共有62戶151人上落大廈不止一次，其中：18戶64人多走一次；22戶46人多走兩次；11戶20人多走三次；5戶12人多走四次，5戶8人多走五次；1戶1人多走六次。