五一黃金周料98萬內地客訪港 陳茂波︰做好配套和景點人流管理

內地五一黃金周即將來臨，旅遊、零售和餐飲業都翹首以待。財政司長陳茂波表示，近月公布的數據顯示零售及餐飲業情況繼續改善，料五一黃金周期間有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%；當局會做好配套和熱門景點人流管理。另外，電子煙等另類煙草產品周四起禁公眾地方管有，衛生署長林文健相信，措施不會影響旅客來港意欲，將會在不同管制站加強宣傳。

今年內地的五一黃金周五日假期將於本周五開始。陳茂波昨在網誌中指出，預計期間有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%，將為零售、餐飲、酒店及旅遊業帶來顯著生意，政府會做好配套和熱門景點人流管理。