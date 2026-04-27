五一黃金周料98萬內地客訪港 陳茂波︰做好配套和景點人流管理

內地五一黃金周即將來臨，旅遊、零售和餐飲業都翹首以待。財政司長陳茂波表示，近月公布的數據顯示零售及餐飲業情況繼續改善，料五一黃金周期間有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%；當局會做好配套和熱門景點人流管理。另外，電子煙等另類煙草產品周四起禁公眾地方管有，衛生署長林文健相信，措施不會影響旅客來港意欲，將會在不同管制站加強宣傳。
今年內地的五一黃金周五日假期將於本周五開始。陳茂波昨在網誌中指出，預計期間有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%，將為零售、餐飲、酒店及旅遊業帶來顯著生意，政府會做好配套和熱門景點人流管理。
他又強調，近月公布的零售及餐飲業數據，顯示情況繼續改善，其中住宅服務業的就業情況改善較明顯；金融市場穩步向好、住宅物業等資產市場回暖，如今年以來新股集資額繼續位列全球首位，截至上周已超過1,400億元；上月至今，港股日均成交額超過2,800億元。
4.30公眾地方禁管有另類煙
另外，電子煙、加熱煙等指明另類煙草產品，周四起任何人將不可以在公眾地方管有，違者如管有小量會被票控罰款3,000元；若超過一定數量最高可罰5萬元及監禁6個月。衛生署長林文健昨出席電台節目時指，「旅客不會為吸煙而來港旅遊」，署方已經採取跨部門合作，包括在機場和所有陸路管制站進行大型宣傳，控煙酒辦督察也會到場向旅客派發宣傳資訊。
他續指，衛生署有與旅遊業監管局和旅發局合作，把新措施相關資訊發放給旅遊業界，提前讓包括招攬旅客的團體了解，目前他們反映都很好；又指酒店預訂情況似乎都挺火熱，因此不覺得新措施會對旅遊業有特別影響。