調查：親子同玩電遊有助提升家庭關係 機構倡同玩優於禁止 非增加打機時間

不少家長認為玩電子遊戲會直接影響子女學業及健康，會想盡方法禁止小朋友玩電遊。不過凡事總有兩面，父母又有沒有想過，既然難以限制兒童接觸電子產品，倒不如嘗試尋找方法好好去「利用它」。有社會服務機構的調查發現，父母會與子女同玩電遊的家庭，關係及親密度均顯著高於「無同玩」家庭。團體建議家長或可改變固有觀念，將遊戲轉化為親子增進溝通的橋樑，亦有助家長及時協助子女篩選更合適兒童的遊戲。

香港中華基督教青年會家庭社會工作小組昨發表「父母與子女同玩電子遊戲促進家庭聯繫」調查報告，機構於去年8月至11月，收集2,271名6至18歲兒童及青少年及1,283名家長的問卷，並於今年3月以聚焦小組訪問共22位兒童、青少年及家長。結果發現，無論是青少年或家長，「有同玩組」對家庭關係各維度的評價，均顯著高於「無同玩組」，尤其以合作、關心、理解、支持等維度差距最明顯。香港中華基督教青年會高級企業拓展經理楊智顯補充，雖然有不少因素均會影響家庭關係品質，但調查結果顯示，「同玩」必然是提升家庭關係的其中一個選擇。

僅三成半家長會陪子女玩電遊 然而，研究亦揭示家長雖認同遊戲有正面價值(4.08分)，亦能理解子女為何喜歡玩電子遊戲(4.28分)，卻對電子遊戲能促進子女成長評價僅3.02分，遠低於青少年自評的3.86分。且僅35%家長表示會陪同子女玩電遊，與家長對其正面態度不符。 雖然研究結果同時顯示，高年齡組別對比低年齡組別的青少年，相對較低意願與父母同玩，從6至9歲組別的5.07分降至16至18歲組的4.5分。惟聚焦小組意見卻顯示，不少青少年組受訪者對父母寧願自己玩樂(如打麻雀)，也不跟自己同玩感到失望；且大多數受訪青少年均渴望與父母同玩，認為是難得的親子時間；亦有受訪者指因知道父母對遊戲沒有興趣，但為陪伴自己所以堅持同玩而覺感動。

嘗試由「監察者」 變「參與者」 香港中華基督教青年會協調幹事、家庭社會工作小組召集人施文欣提到，電子遊戲已成為不少年輕人的日常活動，不少家長與子女間的衝突或隨之增加。正因如此，家長與其單向禁止小孩打機，不如嘗試由「監察者」 轉為「參與者」，透過與孩子同玩，創造共同回憶，亦能建立情感連結的窗口，讓家長走入子女的世界。 惟該工作小組亦提醒家長，須避免過早把電子產品當成孩子的「電子奶嘴」，到孩子長大後才嚴格管制，容易激發矛盾；應共同制定規則、雙向承諾並互相理解。楊智顯強調，研究結果並非建議家長加長子女遊玩的時間，而是增加親子同玩的時間，以引導優於禁止，才能更好的促進溝通，並提升親子關係。

家長分享：提升親子關係及解難能力 育有3名子女的王先生分享，除2歲的小女兒年紀太小，暫時會盡量避免讓她接觸電子產品外，自己不時會與10歲及6歲的兒子一起玩Switch運動遊戲、瑪利歐賽車和任天堂大亂鬥等遊戲。電遊不僅有助提升家人間的溝通，親子時間亦覺開心，又提到哥哥與弟弟或會因遊戲贏輸而「不服氣」，他們從中會學到要自己解決、協調、解決後再繼續玩。 除親子關係，王先生亦觀察到孩子能透過玩電遊，提升溝通和解難能力。他舉例指，見過兒子在遊戲中以英語與他人溝通，也會自行上網看片自學，「有啲英文直頭深到我自己都未必睇得明，但我又見到佢哋喺對話框裡面係溝通到，大家有feedback，又做到下一步。」

王先生更巧妙地利用遊戲「課金」轉化為教育兒子理財的工具，例如先訂立目標，如默書、測驗達到協議的分數，就會給予獎勵。他亦提到會教導並鼓勵孩子儲蓄，即使金額不大，也要為消費決定負責，「看清楚哪個是真的想要或是需要的東西」。同時，他嚴格把關遊戲內容，避免血腥或驚嚇遊戲影響孩子睡眠質素。