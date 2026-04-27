鑽石山站波衫躁漢猛推情侶落地　男子兩被推埋柱全程無還手

港鐵鑽石山站大堂發生一宗糾紛。昨日(26日)中午約12時許，一名身穿藍色波衫男子在車站大堂與人爭執期間，連環推倒一對情侶。波衫男事後企圖離開，有熱心巿民直斥其非並攔截，被推倒的男子上前再與波衫男爆發口角，再被對方兩度推向柱

網上瘋傳相關影片顯示，當時雙方在鑽石山站屯馬綫往觀塘綫大堂之間的通道爭執，波衫男突然推跌一名金髮女子，一名紋身男護花時亦遭推倒落地。一名女子亦睇唔過眼，上前指摘波衫男：「你打人唔啱，報咗案啦」。波衫男快步去行，似乎企圖想離開。另一段影片見波衫男與紋身男峙，波衫男吼叫：「我𠵱家睇你唔順眼呀......你條女多嘴呀！」紋身男：「你打我咪得囉！你𠵱家打女人呀！」期間波衫男兩度將紋身男推埋柱，紋身男大叫：「大家見到啦，佢郁手呀！」金髮女喝令：「喂，你唔好再郁手郁腳啦喎！」波衫男離開，稱會找港鐵職員協助，影片就此結束。兩段影片，紋身男均未有還手。