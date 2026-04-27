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出版：2026-Apr-27 10:43
更新：2026-Apr-27 10:43

宏福苑聽證會｜屋宇署承認發泡膠封窗應由其執法（持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片／蘇文傑 攝）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片／蘇文傑 攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，亦是第三輪聽證會的第6場會議。聽證會傳召4位證人，包括時任大埔民政專員陳巧敏和大埔民政處聯絡主任（5A）柯煒妍都會作供。另外，屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清，以及屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明都會出席作供；謝錦明曾於2023425日至202576日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。

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屋宇署承認發泡膠封窗應由其執法

11:30更新】杜淦堃展示勞工處《竹棚架安全守則》，表明守則對棚網防火性能有要求，張玉清同意。對於棚網，杜淦堃問及宏福苑大火前會否到現場核實棚網防火性能，張玉清承認，就宏福苑的情況，署方並未曾到現場抽取樣本進行燃燒測試，主要依賴承建商提供的證書。

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張玉清解釋，大火前審查證書時，會查看發出證書的實驗室是否為認可機構，例如「香港實驗室認可計劃」下獲認可的實驗室，或與香港有互認協議的內地機構。

杜淦堃指在大火後發現多宗涉及棚網的虛假文書情況，暴露僅依賴書面證書的風險。張玉清表示，在去年1219日起引入新程序，包括屋宇署人員會在現場不同樓層隨機抽取棚網樣本，然後送至土拓署轄下的測試所或政府認可實驗室進行測試。

被問到為何不能現場檢驗，張玉清解釋，因為須確保測試準確性，例如垂直與水平燃燒也有不同，須在特定環境下進行，故實驗室嚴格準則，才能測試是否符合阻燃標準。

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今次大火是八幢同時進行維修的大廈「一齊燒」，杜淦堃問從屋宇署角度，「應唔應該咁多幢大廈一齊大維修？」，張玉清解釋，在強制驗樓計劃下，宏福苑因外牆有剝落風險而計分風險較高，若屋苑中有樓宇被評為有風險，實際上會傾向將整個屋苑納入工程，因為苑宏福苑八幢是同期興建，建築物料也相同，故一棟有風險，意味其他樓宇也會高風險。

就火災之後，張玉清指今年3月，屋宇署已發新指引，建議專業人士和承建商在工程前進行風險評估，並可考慮分階段進行工程。指目前已有一些屋苑採取分階段處理做法。

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註冊檢驗人員有責任親身到場監督

10:50更新】政府2012年推行強制驗樓計劃，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問及註冊承建商 RC）和註冊檢驗人員（RI）的分工與責任。屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清解釋，在強制驗樓制度下，RI是為配合強制驗樓計劃而設，人員須為專業人士，例如建築師、工程師或測量師等。根據法例，只有RI可以進行強制驗樓的檢驗及監督其後修葺工程。

在檢驗階段，註冊檢驗人員（RI）須親身視察樓宇狀況，根據作業守則評估是否需要維修；而在維修階段，RI須監督整個工程，確保工程安全、物料符合標準、工序恰當。而RI須負上最終責任，其責任亦不會因組建監督團隊而轉移。

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杜淦堃問及RI能否指派他人代勞，張玉清表示，RI可組建團隊協助監督，但須遵循作業守則的要求，例如視乎程度每一周或每兩周親身巡查，而在某些關鍵環節，RI必須親身到場監督，例如工程開鑿後首次修葺石屎時、以及進行拉脫測試「pull off test」時等。

就註冊檢驗人員（RI）與註冊承建商（RC）在安全與質量上的共同及分別責任，張玉清舉例，在物料方面，RC負責提供物料，RI負責確認物料符合標準。工程安排則主要由RC負責，但RI有監督責任，亦需審視工序是否妥當。就防火安全方面責任，張玉清指涉及工序和地盤管理等多個範疇，當中地盤管理主要由RC負責，但RI亦有監督角色。

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小型工程承建商按風險分三級，獨立委員會主席陸啟康問及署方是否在宏福苑大火後更改分級制度，張玉清確認，指現時很多小型工程是二級，將來修例會將他們「升格」為一級小型工程，要有第三方作監管，包括程序和保護措施，須獲許可才可進行維修工程。

張玉清供稱，屋宇署會抽查RI提交的的檢驗報告，並實地檢查確保RI的工作準確，且每年完成的實地巡查不少於315宗。

就住今次宏褔苑事件，RI為鴻毅註冊檢驗人員吳躍，而RC為宏業。杜淦堃稱吳躍曾處理過80宗強制驗樓，當中30宗任RI，張玉清同意，屋宇署事後已對吳躍經手的工程進行調查；而宏業其餘28個工地亦已發出臨時停工令，署方正持續調查。

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大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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