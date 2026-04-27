宏福苑聽證會｜聆訊進入第18日 由屋宇署、民政總署代表作供（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，亦是第三輪聽證會的第6場會議。聽證會傳召4位證人，包括時任大埔民政專員陳巧敏和大埔民政處聯絡主任（5A）柯煒妍都會作供。另外，屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清，以及屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明都會出席作供；謝錦明曾於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。

註冊檢驗人員有責任親身到場監督 【10:50更新】政府2012年推行強制驗樓計劃，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問及註冊承建商 （RC）和註冊檢驗人員（RI）的分工與責任。屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清解釋，在強制驗樓制度下，RI是為配合強制驗樓計劃而設，人員須為專業人士，例如建築師、工程師或測量師等。根據法例，只有RI可以進行強制驗樓的檢驗及監督其後修葺工程。 在檢驗階段，註冊檢驗人員（RI）須親身視察樓宇狀況，根據作業守則評估是否需要維修；而在維修階段，RI須監督整個工程，確保工程安全、物料符合標準、工序恰當。而RI須負上最終責任，其責任亦不會因組建監督團隊而轉移。

杜淦堃問及RI能否指派他人代勞，張玉清表示，RI可組建團隊協助監督，但須遵循作業守則的要求，例如視乎程度每一周或每兩周親身巡查，而在某些關鍵環節，RI必須親身到場監督，例如工程開鑿後首次修葺石屎時、以及進行拉脫測試「pull off test」時等。 就註冊檢驗人員（RI）與註冊承建商（RC）在安全與質量上的共同及分別責任，張玉清舉例，在物料方面，RC負責提供物料，RI負責確認物料符合標準。工程安排則主要由RC負責，但RI有監督責任，亦需審視工序是否妥當。就防火安全方面責任，張玉清指涉及工序和地盤管理等多個範疇，當中地盤管理主要由RC負責，但RI亦有監督角色。

小型工程承建商按風險分三級，獨立委員會主席陸啟康問及署方是否在宏福苑大火後更改分級制度，張玉清確認，指現時很多小型工程是二級，將來修例會將他們「升格」為一級小型工程，要有第三方作監管，包括程序和保護措施，須獲許可才可進行維修工程。 張玉清供稱，屋宇署會抽查RI提交的的檢驗報告，並實地檢查確保RI的工作準確，且每年完成的實地巡查不少於315宗。 就住今次宏褔苑事件，RI為鴻毅註冊檢驗人員吳躍，而RC為宏業。杜淦堃稱吳躍曾處理過80宗強制驗樓，當中30宗任RI，張玉清同意，屋宇署事後已對吳躍經手的工程進行調查；而宏業其餘28個工地亦已發出臨時停工令，署方正持續調查。