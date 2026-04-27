內地「暴走團」殺入將軍澳？ 唐明街公園播音樂團體操 網民批擾民自私

內地「暴走團」不時因聲浪問題引發爭議，近日疑殺入將軍澳。社交平台近日流傳影片，指一批中年婦女晚間在將軍澳一個公園內，大聲播放音樂「團體操」，有網民直斥其行為「實在破壞生活寧靜擾民」及「犯眾憎」，引起熱議。 近日有網民在社交平台上載影片，一群穿上統一服裝中年長婦女，跟隨大聲播放的國語歌曲，整齊劃一「團體操」。發片樓主發文表不滿：「不能接受你們這樣行為！實在破壞生活寧靜擾民，你們已經在國內令好多中國人都反感，為何到香港的都是這樣行為真的犯眾憎！你們這樣做法是自私行為！」影片寫上該群體被為「將軍澳唐明公園佳操隊」，根據現場環境，相信是將軍澳唐明街公園入口空地附近，對出是唐賢里。

「暴走團」為健身徒步團，在內地多為中老年人組成，當中以大媽為主，他們集體在公園或馬路徒步，通常會有領隊持旗子，後面跟著穿著統一服裝的人，會放著大聲音樂、步伐整齊的一起快速行走，一邊做動作，由於音樂噪音及霸佔公共空間，不時發生與路人爆發爭執衝突被戲稱為「暴走團」，有內地網民稱是繼廣場舞後最令人困擾的健身方式。去年11月，社交平台廣傳影片，大批穿著藍色團體服的中老年人士由深圳出發來到香港參加「暴走活動」，現身西九文化區、麥理浩徑等地列隊徒步及做伸展運動，沿途大聲播放音樂影片，惹來旁邊市民及遊客側目，有內地網民慨嘆「丟人丟到香港去了」，批評擾民製造噪音。

內地網民稱「沒想到傳染過來香港了」 事件引發網民熱議，大部分均批評他們大聲播放擾民，「點解可以有呢啲人，竟然唔覺得尷尬」、「其實呢啲大媽行為模式，連大陸人自己都頂唔順」、「呢班大媽跳舞既位其實係進出公園既行人路，真係好X阻街」、「跳得很像殭屍」。另有內地網民留言，稱「這玩意在國內都是遭人唾棄怨恨的，沒想到傳染過來香港了，祝你們好運啊！」 亦有人有留言認為「個公園咁大，播下歌做吓運動有乜問題？」，但隨即遭其他網民反駁，指「公園係接觸大自然嘅地方，我要安靜」、「開行個喇叭 歌跳舞叫無問題？」、「你做呢啲多人運動，麻煩不要播擾民音樂。請先租用場地。如果唔係，個個都公園排舞。芭蕾舞團係咪都要喺度排舞？」

政府已修訂《遊樂場地規例》以加強管制公園內的噪音滋擾，任何人在遊樂場進行音樂活動而令他人煩擾，一經定罪，可處第3級罰款（港幣10,000元）及監禁14日。