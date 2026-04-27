麗晶花園引入外勞保安 熟廣東話守外圍 少部份入座頭替更

麗晶花園業主立案法團周日(26日)於社交平台發文，稱當日管理處對外勞保安進行第二次培訓，他們於今日(27日)開始逐步在屋苑服務，崗位大都是外圍，少部分會進入座頭作為替更。外勞保安主要聘請自珠三角，例如江門、新會、陽江，全部熟識廣東話及完成香港保安員QAS課程，並領取保安員證書。業主立案法團要求管理處，座頭保安應以本地保安為主，保障熟悉該座大廈與居民情況。

近3年換了逾200位外圍保安員

管理處表示，聘請外勞最大原因是香港保安員多數傾向兼職工作，自2023年管理處接手保安工作以來，3年多已經更換了200多位外圍保安員。外勞保安員除解決「請人難」，亦可保證長期有全職保安員服務屋苑，以確保屋苑安全。

法團認為「不妨放下偏見」 先公平觀察表現

法團表示根據觀察，外勞保安比較年輕，「廣東話對答如流，反應亦相當好」，將會持續觀察外勞保安工作情況，不時與管理處檢視工作情況。法團又表示，多年來一直要求物管處理駐員保安、座頭、工程人員、物管主任轉職太密、空缺太多、質素參差等問題，惟「沒法解決」，認為「香港身份證的員工也不一定會講廣東話，反而近日清潔外判引入外勞的確見得到工作態度及水準的改善，加上外勞必須完成任期，所以工作態度認真亦會接受意見改進」，法團認為「不妨放下偏見，先公平觀察他們的表現再作定奪。」，又指外勞總體支出與請持香港身份證人士相約，與管理費升幅無直接關係，屋苑主要支出在於維修保養。