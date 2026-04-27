大埔宏福苑五級火｜宏道閣租客指業主只准一人上樓　交涉不果感無助

大埔宏福苑居民上樓安排第8日，今日(27日)繼續安排宏昌閣約5個樓層及宏道閣約10個樓層的居民上樓執拾。有租客指自己想上樓尋找財物，惟業主只允許其兒子一人上樓，屢與業主交涉無果，對此感無助。
宏道閣只有2至3號室單位幾乎全毁，其餘單位大致未有受損。居住一年的宏道閣17樓租客何女士表示，只想取回貴重物品，以及保險和遺囑等文件，業主只讓代她簽署租約的兒子上樓，惟其子從沒住在這裏，擔心兒子不熟悉物品擺放及難以獨力取走，另其餘3個上樓名額都是業主代表，家中除了洗衣機及冷氣機由業主提供外，全都是自己的物品。她多次向一戶一社工及政府求助，都只獲回覆要與業主溝通，惟業主拒絕，又引述政務司副司長卓永興早前指會酌情處理租客情況，但現時感到非常無助。
13歲中學生主動提出上樓 望取回獎狀獎牌
住在宏道閣的13歲中學生Edan表示，自己主動提出與父母一起上樓，希望與家園見最後一面，及能取回數學比賽的獎狀、獎牌等物品。
宏道閣8樓居民謝先生表示，單位損毁應該不太嚴重，只會取走一些簡單物品，上樓後會坐在沙發懷念一下。謝先生的媽媽說，最好是自己能夠上樓執拾，但年紀太大，體力應付不來，唯有在樓下等，看兒子視像直播屋內情況。