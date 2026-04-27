大埔宏福苑五級火｜宏道閣租客指業主只准一人上樓　交涉不果感無助

大埔宏福苑居民上樓安排第8日，今日(27日)繼續安排宏昌閣約5個樓層及宏道閣約10個樓層的居民上樓執拾。有租客指自己想上樓尋找財物，惟業主只允許其兒子一人上樓，屢與業主交涉無果，對此感無助。

宏道閣只有2至3號室單位幾乎全毁，其餘單位大致未有受損。居住一年的宏道閣17樓租客何女士表示，只想取回貴重物品，以及保險和遺囑等文件，業主只讓代她簽署租約的兒子上樓，惟其子從沒住在這裏，擔心兒子不熟悉物品擺放及難以獨力取走，另其餘3個上樓名額都是業主代表，家中除了洗衣機及冷氣機由業主提供外，全都是自己的物品。她多次向一戶一社工及政府求助，都只獲回覆要與業主溝通，惟業主拒絕，又引述政務司副司長卓永興早前指會酌情處理租客情況，但現時感到非常無助。