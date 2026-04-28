中原自主研發「中原窗景」 助經紀了解不同樓層單位景觀

物業價值除了受地區、交通配套等因素影響外，單位景觀同樣會影響買家的購入意欲，甚至出價。然而，現時市場上大部分一手項目普遍採用預售樓花形式，並未提供實際樓層單位實景，變相準買家需要「靠估」。近日記者走訪多個一手項目時，留意到中原地產代理手執一個窗景工具，不用親身上樓，也可估計到不同樓層單位的景觀。
虛擬實境技術模擬窗外景觀
細問之下，原來工具是由中原地產自主開發，作旗下代理內部培訓用途，名為「中原窗景」。結合地政總署香港三維數碼地圖、中原地圖及中原樓市大數據，代理可透過「中原窗景」深入研究分析每一座物業的整體窗景分佈格局，可先橫向找出各單位的景觀異同，再縱向找出垂直景觀變化的臨界層。如此一來，即使項目未有現樓，代理亦可以提前預估出各項目的高空模擬合成景觀圖。
余志偉：內部培訓用途 與現樓景觀基本一致
記者就「中原窗景」，特別訪問中原地產新界東高級資深營業董事余志偉，他表示該工具於內部培訓已使用一段時間，起初對其準繩度有所懷疑，直至柏傲莊III開放現樓示範單位，即時將「中原窗景」與現樓實景作對比 (如圖)，發現「中原窗景」所展示的與現樓景觀基本一致。「有了『中原窗景』，代理可以對項目不同樓層的景觀有初步的估計。尤其是樓花項目，代理沒辦法知道若干樓層的景觀是否有遮擋，以往只靠發展商提供資料，或是使用航拍機協助，但航拍機拍攝往往受天氣，高度所限。現時同事們手握『中原窗景』這工具，對項目景觀就可以有較精確的估計。」
問到「中原窗景」有否局限性，余志偉稱，窗景圖只是利用虛擬實境技術模擬窗外景觀，並非現場拍攝的實景照片，實時性和像真度多少存在一定程度制約，因此窗景圖只可作估計參考用途。「現時『中原窗景』只開放予中原地產作內部培訓之用，讓中原代理對項目不同樓層景觀有概括估計。如客戶對個別樓盤有興趣，需向中原代理查詢並由他們作出專業而詳細的描述。」