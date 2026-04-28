中原自主研發「中原窗景」 助經紀了解不同樓層單位景觀

物業價值除了受地區、交通配套等因素影響外，單位景觀同樣會影響買家的購入意欲，甚至出價。然而，現時市場上大部分一手項目普遍採用預售樓花形式，並未提供實際樓層單位實景，變相準買家需要「靠估」。近日記者走訪多個一手項目時，留意到中原地產代理手執一個窗景工具，不用親身上樓，也可估計到不同樓層單位的景觀。

虛擬實境技術模擬窗外景觀

細問之下，原來工具是由中原地產自主開發，作旗下代理內部培訓用途，名為「中原窗景」。結合地政總署香港三維數碼地圖、中原地圖及中原樓市大數據，代理可透過「中原窗景」深入研究分析每一座物業的整體窗景分佈格局，可先橫向找出各單位的景觀異同，再縱向找出垂直景觀變化的臨界層。如此一來，即使項目未有現樓，代理亦可以提前預估出各項目的高空模擬合成景觀圖。