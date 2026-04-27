警破網上平台販毒案檢2600萬元貨　拘120人包括14名未成年人士

毒品調查科於上月29日至前日(25日)期間，聯同各個警區針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為展開執法行動。行動期間，警方共偵破74宗毒品案件，拘捕120人，其中包括78名男子及42名女子，年齡介乎12歲至69歲，當中有14名為18歲以下未成年人士。今次行動共檢獲約53.7公斤危險藥物及第一部毒藥，市值約為2,600萬港元。

毒品調查科人員於網上巡邏時發現兩個活躍於社交平台的群組，經常出示售賣毒品的廣告。經過深入調查及分析後，人員鎖定分別位於尖沙咀、將軍澳、屯門的3個毒品儲存倉，亦鎖定該兩個群組分別負責經營頻道，毒品儲存及毒品派送工作共5人的身份，於本月15日採取一連串的拘捕行動，成功搗破以上3個毒品儲存倉，並拘捕5名本地男女，並在其中一名被捕人士的車上檢獲毒品，相信該名人士利用私家車派送毒品，藉此逃避警方執法。