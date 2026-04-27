警破網上平台販毒案檢2600萬元貨　拘120人包括14名未成年人士

毒品調查科於上月29日至前日(25日)期間，聯同各個警區針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為展開執法行動。行動期間，警方共偵破74宗毒品案件，拘捕120人，其中包括78名男子及42名女子，年齡介乎12歲至69歲，當中有14名為18歲以下未成年人士。今次行動共檢獲約53.7公斤危險藥物及第一部毒藥，市值約為2,600萬港元。
毒品調查科人員於網上巡邏時發現兩個活躍於社交平台的群組，經常出示售賣毒品的廣告。經過深入調查及分析後，人員鎖定分別位於尖沙咀、將軍澳、屯門的3個毒品儲存倉，亦鎖定該兩個群組分別負責經營頻道，毒品儲存及毒品派送工作共5人的身份，於本月15日採取一連串的拘捕行動，成功搗破以上3個毒品儲存倉，並拘捕5名本地男女，並在其中一名被捕人士的車上檢獲毒品，相信該名人士利用私家車派送毒品，藉此逃避警方執法。
行動共檢獲約1.7公斤大麻花、419粒大麻油煙彈、420克大麻精、791粒依托咪酯煙彈及大量THC 及CBD產品。被捕的5名人士年齡為26至35歲，已被暫控「販運危險藥物」。行動中，警方全面接管販毒頻道，將集團連根拔起。另外，在今次行動中亦有4宗其他案件涉及網上平台販毒，共拘捕23人，當中牽涉兩名未成年人士。
招攬未成年人士派送毒品
警方留意到今次行動中所拘捕的未成年人士，有部份是被販毒集團招攬成為派送毒品的角色，有部份是因為管有含有液態尼古丁的電子煙類產品或依托咪酯煙彈，情況令人擔憂。警方呼籲，家長、同輩、老師等持份者，一旦發現青少年有上述的情況，應該及早介入，以免令他們泥足深陷，不能自拔。另外，警方強調網上世界並非無法可依，並嚴厲譴責販毒集團利用虛假言詞誘惑青少年派送毒品，法庭判刑時將視利用未成年人士犯案作為加刑因素。