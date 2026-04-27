南豐紗廠唐狗3樓墮斃 「寵物樂園」暫時關閉全面檢視設施(更新)

荃灣南豐紗廠剛開幕5天的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」發生唐狗墮斃事故，周日（26日）下午有一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃，事後義工和團體質疑場地1米圍欄太矮，引起安全關注。南豐紗廠表示，就不幸意外深感難過與遺憾，已即時暫停開放3樓紗廠公園，並加強巡邏及正跟進事件，及後再表示，經慎重考慮，原定於5月2日及5月3日舉行的「毛孩CHILL玩祭」活動已決定取消，並會安排退款事宜。

【4月28日更新】 南豐紗廠再發出聲明，稱對於不幸事件深感痛心及難過，近日收到不少意見與回饋，對此十分重視。故此將全面檢視場內相關設施，並邀請寵物團體及寵主提供意見，希望能夠為寵物及主人提供更安全及舒適的環境。在完成檢視前，相關場地將暫時關閉。南豐紗廠強調將繼續堅守並推廣人寵共融理念，為毛孩與主人建立一個舒適愉快的空間。

據了解，當時有多個動物組織及義工在南豐紗廠1樓合辦領養日，一名熱心人士早前拾獲一隻11個月大唐狗「熊熊」，周日帶同狗狗到場參加領養日，該狗隻並非由任何機構暫託。

周日下午2時許，「熊熊」被帶到3樓寵物樂園遊玩時，越過圍牆由3樓墮地，被送往獸醫診所搶救後不治。有目擊者憶述墮樓唐狗事前沒有上繩，據報現場人士量度圍牆高度後，發現圍牆僅約107厘米，「很容易跳得過」，引起大眾關注安全措施是否足夠。

警方於周日下午2時接獲報案，指荃灣白田壩街45號有一隻唐狗在高處玩耍期間，懷疑意外躍過一道約1米多高的欄杆，其後墮地受傷。警方其後到場翻看閉路電視調查，受傷狗隻亦被送往獸醫處理治理，可惜最終不治。目前警方將案件列作「發現受傷動物」跟進。