南豐紗廠唐狗3樓墮斃 5月「毛孩CHILL玩祭」取消退款

荃灣南豐紗廠剛開幕5天的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」發生唐狗墮斃事故，周日（26日）下午有一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃，事後義工和團體質疑場地1米圍欄太矮，引起安全關注。昨晚南豐紗廠表示，就不幸意外深感難過與遺憾，已即時暫停開放3樓紗廠公園，並加強巡邏及正跟進事件。今日（27日）南豐紗廠再表示，懷著沉重心情，經慎重考慮，原定於5月2日及5月3日舉行的「毛孩CHILL玩祭」活動已決定取消，並會安排退款事宜。

圍牆僅約107厘米

據了解，當時有多個動物組織及義工在南豐紗廠1樓合辦領養日，一名熱心人士早前拾獲一隻11個月大唐狗「熊熊」，昨日帶同狗狗到場參加領養日，該狗隻並非由任何機構暫託。

昨午2時許，「熊熊」被帶到3樓寵物樂園遊玩時，越過圍牆由3樓墮地，被送往獸醫診所搶救後不治。有目擊者憶述墮樓唐狗事前沒有上繩，據報現場人士量度圍牆高度後，發現圍牆僅約107厘米，「很容易跳得過」，引起大眾關注安全措施是否足夠。

警方於昨日下午2時接獲報案，指荃灣白田壩街45號有一隻唐狗在高處玩耍期間，懷疑意外躍過一道約1米多高的欄杆，其後墮地受傷。警方其後到場翻看閉路電視調查，受傷狗隻亦被送往獸醫處理治理，可惜最終不治。目前警方將案件列作「發現受傷動物」跟進。