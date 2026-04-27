熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Apr-27 15:08
更新：2026-Apr-27 15:08

南豐紗廠唐狗3樓墮斃 5月「毛孩CHILL玩祭」取消退款

分享：
南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供)

南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供)

adblk4

荃灣南豐紗廠剛開幕5天的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」發生唐狗墮斃事故，周日（26日）下午有一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃，事後義工和團體質疑場地1米圍欄太矮，引起安全關注。昨晚南豐紗廠表示，就不幸意外深感難過與遺憾，已即時暫停開放3樓紗廠公園，並加強巡邏及正跟進事件。今日（27日）南豐紗廠再表示，懷著沉重心情，經慎重考慮，原定於5月2日及5月3日舉行的「毛孩CHILL玩祭」活動已決定取消，並會安排退款事宜。

adblk5

南豐紗廠在社交平台回應事件。(南豐紗廠ig) 南豐紗廠在社交平台回應事件。(南豐紗廠ig) 南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供) 南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供) 南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供) 南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供) 南豐紗廠寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，一隻11個月大唐狗參加「領養日」活動時越過圍牆墮斃(香港動物報提供) 南豐紗廠「汪汪大道Woof Avenue」 飛躍跳圈圈 南豐紗廠「汪汪大道Woof Avenue」 汪汪紅綠燈 南豐紗廠「汪汪大道Woof Avenue」 狗狗跳飛機 南豐紗廠「汪汪大道Woof Avenue」 格仔迷宮 南豐紗廠「汪汪大道Woof Avenue」 懷舊雪糕車 南豐紗廠「汪汪大道Woof Avenue」 南豐紗廠路牌

圍牆僅約107厘米

據了解，當時有多個動物組織及義工在南豐紗廠1樓合辦領養日，一名熱心人士早前拾獲一隻11個月大唐狗「熊熊」，昨日帶同狗狗到場參加領養日，該狗隻並非由任何機構暫託。

昨午2時許，「熊熊」被帶到3樓寵物樂園遊玩時，越過圍牆由3樓墮地，被送往獸醫診所搶救後不治。有目擊者憶述墮樓唐狗事前沒有上繩，據報現場人士量度圍牆高度後，發現圍牆僅約107厘米，「很容易跳得過」，引起大眾關注安全措施是否足夠。

警方於昨日下午2時接獲報案，指荃灣白田壩街45號有一隻唐狗在高處玩耍期間，懷疑意外躍過一道約1米多高的欄杆，其後墮地受傷。警方其後到場翻看閉路電視調查，受傷狗隻亦被送往獸醫處理治理，可惜最終不治。目前警方將案件列作「發現受傷動物」跟進。

adblk6

位於南豐紗廠的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，剛於上周三（4月22日）全新開幕，佔地近2,000呎，以交通為主題，內有「狗狗跳飛機」、「懷舊雪糕車」、「格仔迷宮」、「飛躍跳圈圈」、「汪汪紅綠燈」等設施及打卡點。

養狗注意事項｜預防被咬傷方法+常見對狗有害植物（am730製圖） 養狗注意事項｜放狗時（am730製圖） 養狗注意事項｜放狗時（am730製圖） 養狗注意事項｜預防被咬傷（am730製圖） 養狗注意事項｜預防被咬傷（am730製圖） 養狗注意事項｜預防被咬傷（am730製圖） 養狗注意事項｜狗隻行為（am730製圖） 養狗注意事項｜常見對狗有害的植物，包括鬱金香、菊花、水仙花、蘆薈、杜鵑（am730製圖） 養狗注意事項｜常見對狗有害的植物，包括繡球花、海棠、康乃馨、聖誕花、常春藤（am730製圖）

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務