警兩星期打擊詐騙及洗黑錢拘71人，騙徒冒美國公司CEO呃逾1400萬元。

警方留意到近年香港的詐騙同洗黑錢案件仍然處於上升趨勢，單單在去年騙案數字就錄得43,212宗，總損失金額達81.2億元。為應對當前的趨勢，港島總區刑事部聯同港島總區轄下4個警區的所有刑事單位，於本月13日至26日期間，展開為期14日的反詐騙同反洗黑錢行動。
累計損失超過5.3億元
是次行動共拘捕71人，角色為傀儡戶口持有人和有涉及詐騙的人，總共包括49男22女，年齡介乎20至76歲，報稱的職業包括會計師、裝修師傅、地產經紀及家庭主婦等，主要涉嫌干犯「洗黑錢」和「以欺騙手段取得財產」的罪行，共涉及66宗騙案及相關洗黑錢案件，牽涉136名受害人，年齡介乎18至71歲，涵蓋公司董事、文員等多種行業，亦包括部分高收入及高學歷人士，損失金額由500元至1,400萬元不等，累計損失超過5.3億元。當中，有共567萬元詐騙款項經警方反詐騙協調中心啓動「止付機制」後，成功被攔截。
成功攔截約100萬元騙款
其中一宗損失金額最高的案件涉及一間美國公司，報案人是公司的經理，於去年7月時，報案人收到騙徒發出的電郵，假扮為該公司的行政總裁，指示報案人因商業營運原因而需要調動公司資金，將大概180萬元美金(折合大約1,476萬元)轉到指定的香港銀行戶口。報案人不疑有詐，按要求作出轉帳指示。直到稍後時間報案人與真正公司行政總裁溝通時，才知悉該公司行政總裁的電郵已經被騙徒騎劫及自己已經被騙，所以向香港警方求助。案件經警方調查，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕兩名傀儡戶口持有人，成功攔截其中約100萬元。