壁屋懲教員疑不滿被撒爽身粉　涉用木棍傷男囚直腸認蓄意傷人

壁屋懲教所的一名懲教助理，疑不滿一名18歲男囚玩耍時向他撒爽身粉，涉嫌把該男囚帶到梯間，並疑在其他在囚人士在場下，用木棍捅該名男囚的肛門半分鐘，最終致其直腸穿洞，需接受緊急手術，之後亦有後遺症。該名懲教助理，及一名曾協助他襲擊事主的男囚，今日（27日）承認畜意傷人等罪。同案另有4人，包括懲教助理的上司不認罪，案件明日（28日）開審，兩名認罪被告會待案件審結才判刑。 兩名認罪被告分別為譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）。譚承認一項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

控罪指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。譚另被指在2023年12月26日至2024年1月14日期間，訛傳趙於2023年12月26日的傷勢，是由於趙用筆劃傷自己肛門。

其餘4人不認罪受審 4名不認罪被告包括郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），他是譚的上司，涉隱瞞事件；李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），他們案發時均為在囚人士，涉有份參與襲擊。4人均不認罪，案件明天開審。 遭逼令除褲受罰 案情指，被捅肛門的姓趙事主，與李梓睿、李宇軒和林承蔚同是壁屋懲教所羈留人士，被編入B3組別。譚力翀和郭紹輝是該組別的主管人員，郭是譚的上司。 2023年12月26日下午，趙等人在壁屋B3活動室內玩「開口中」遊戲，輸掉的在囚人士會被撒爽身粉，其間譚被事主從後撒爽身粉。遊戲結束後，譚指示事主前往樓梯間，同案4名在囚人士隨行。譚向事主稱「除褲嘅話就輕擎啲，唔除褲嘅話就抆棍㗎啦」。事主脫下長褲後，譚將事主拉扯至跪下及臀部朝天，何及另一名被告用雙手控制事主雙臂，其後譚用木棍隔著內褲捅入肛門多次，歷時半分鐘。

木棍被帶離當垃圾棄置 事主見木棍末端有糞便和血，感到肛門疼痛及見到有血滴落地上。事主返回囚室，譚給予事主止痛藥及胃藥，要求事主訛稱其傷勢源於「痾血」及自己用筆劃傷肛門。同日晚，事主因不適而要求囚友按緊急警鐘求助，送院後施行手術及須暫時使用造口袋。事主隔兩周後向家人透露受傷真相，母親著事主向署方投訴，她向警方報案。2024年1月，譚及何被捕。 閉路電視片段顯示，案發後翌日，譚前往擺放涉案木棍的房間，一名在囚人士將木棍帶離，之後該木棍被當成垃圾棄置。伊利沙伯醫院醫生診斷，電腦掃描顯示被告的直腸下方三分之一段的腸壁懷疑缺損；手術期間發現，肛門周邊有4道一至兩厘米裂傷，被告留醫17天後出院。

案件編號：DCCC 1096/2024