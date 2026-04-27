跨國打擊兒童色情物品警拘9本地男　其中一人另涉多次非禮男童

早前，香港、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、泰國以及汶萊警方透過情報交流及調查，發現有人經網上下載，或者是點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品。經過深入分析及調查之後，香港聯同另外7個國家的警方鎖定涉案者的身份，並且於上月23號至本月17號期間，合共拘捕326名人士，年齡介乎12至72歲，涉及製造或藏有兒童色情物品，以及其他性罪行，共撿獲281部電腦、平板電腦或者是外置儲存裝置，以及340部手提電話。 有關香港警方的行動成果方面，網罪科人員於本月14號，聯同5大總區的人員進行突擊搜查行動，共拘捕咗9名本地男子，年齡介乎18至61歲，罪名分別有「管有兒童色情物品」以及「非禮」。警方於被捕人身上或者處所，一共檢取咗12部電腦或外置儲存裝置以及8部手提電話，經初步檢驗後，警方從這批電子器材發現到超過200段兒童色情影片或者相片。

共同興趣結識兒童再性侵犯 初步調查相信被捕人士是從不同渠道，包括社交媒體平台、網站，或者是點對點分享軟件下載有關的兒童色情物品，並且儲存於他們的電腦或者智能電話入面。警方亦發現有其中一名被捕人士除了藏有兒童色情物品外，更涉嫌透過共同興趣結識兒童，其後再進行性侵犯。警方發現該名28歲中國籍男子於2023至2024年期間，多次非禮一名當時只有12歲的受害男童。警方已於4月16日起訴該男子，案件已在粉嶺裁判法院提堂。

警方表示，去年錄得62宗兒童色情物品相關的案件，較2024年的80宗，下跌18宗。當中超過6成即38宗與網上活動有關，犯案者透過社交平台、交友程式或網上遊戲等，從線上認識受害兒童，雖然案件數字較2024年減少，但佔整體案件比例，則由2024年微升2.5%至61.3%，反映網上性誘識兒童仍存在高風險。 網上相關案件受害人主要為女性，超過7成年齡介乎12至15歲，年紀最細僅得9歲。犯案者首先線上接觸受害兒童，與她們發展網上情侶關係，從而誘使她們提供私密影像。大部分受害兒童，發送自己私密照片予陌生人後，以為無發送到自己樣貌，或用閱後即焚功能就不會有問題，但事實上不法之徒在初期溝通時，就已經掌握受害人的背景資料，甚至用其他方法截取她們的私密影像，一旦取得裸露影像就繼續勒索受害人，進行進一步的性侵犯，或向受害人索取金錢。

私密影像要脅性行為及勒索金錢 在製作色情物品方面，部分犯案者透過網上社交活動認識受害人，進一步約她們見面並性侵，更會將過程錄影下來，例如其中一名13歲女童，透過線上遊戲認識一名男網友，其後發展情侶並多次發生性行為，過程被男方錄影。兩人分手後，男方不斷用發佈女童私密影像，以要脅繼續發生性行為，更不斷向女童勒索金錢。其後該名女童不夠錢，向家人求助才揭發案件，警方隨即拘捕該名男子。至於發佈兒童色情物品方面，部分案件被捕人在社交平台見到一些認識或其他兒童私密照片，不但沒有第一時間舉報，反而將照片轉發及分享，除觸犯發佈兒童色情物品罪外，更對受害兒童造成二次傷害。

家長與女兒共用帳戶及時制止 警方又指，家長在保護子女免受網絡風險上扮演非常重要的角色。其中一宗案件是家長與其年幼女兒共用一個社交帳戶，突然一名陌生網友要求女兒提供私密照片，雖然當時家長正在上班，但由於共用帳戶，家長即時收到通知，及時制止女兒發送私密照予對方。另一宗案件則有不法之徒向一名13歲男童，發送男性私處照片，再向男童索取其本人的私密照，幸好男童受家長教導而即時拒絕，並向家長報告。