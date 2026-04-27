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出版：2026-Apr-27 18:15
更新：2026-Apr-27 18:15

五一黃金周｜港鐵加強跨境列車服務　4深圳地鐵車站設「優惠換領點」

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五一黃金周｜港鐵加強跨境列車服務　4深圳地鐵車站設「優惠換領點」

五一黃金周｜港鐵加強跨境列車服務　4深圳地鐵車站設「優惠換領點」

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為配合勞動節及「五一黃金周」假期兩地旅客的出行需求，港鐵公司將於本周四(30)起，加強東鐵綫列車班次及提升高速鐵路（香港段）的短途及京港臥鋪列車服務。另外，港鐵持續提升相關車站設施，致力為乘客提供更舒適的乘車環境。

東鐵綫將於本周四(30)至下周二(5)期間，加強上午及晚上部分時段南、北行的列車服務。其中早上時段往落馬洲站的班次，將由10分鐘一班車加密至約8分鐘一班車。

最多可享用6元車費折扣

此外，由即日起至930日，港鐵於4個指定深圳地鐵車站設置「優惠換領點」，供乘客領取即日來回落馬洲站車費優惠。乘客以成人八達通或樂悠咭於換領點拍卡後，再經落馬洲站乘搭東鐵綫，即可享用最多港幣6元的車費折扣優惠。

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五一黃金周｜港鐵加強跨境列車服務　4深圳地鐵車站設「優惠換領點」

五一黃金周｜港鐵加強跨境列車服務　4深圳地鐵車站設「優惠換領點」

高鐵加強短途及京港臥鋪列車服務

經與內地鐵路單位商討後，高鐵亦會進一步提升跨境運力：

  • 來往香港西九龍站及福田站的列車：在430日至55日期間，每日最多加開13對列車，至最多122對列車。

  • 來往香港西九龍站及深圳北站的列車：在54日及5日，每日加開一對來往香港西九龍站及深圳北站的列車。

  • 來往香港西九龍站及北京的臥鋪列車：於430日、55日至7日期間，每日加開一對夕發朝至的京港臥鋪列車。

關於高鐵的最新班次資訊，乘客可查閲12306 綫上票務平台、高鐵網頁及手機應用程式。

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