五一黃金周｜港鐵加強跨境列車服務　4深圳地鐵車站設「優惠換領點」

為配合勞動節及「五一黃金周」假期兩地旅客的出行需求，港鐵公司將於本周四(30日)起，加強東鐵綫列車班次及提升高速鐵路（香港段）的短途及京港臥鋪列車服務。另外，港鐵持續提升相關車站設施，致力為乘客提供更舒適的乘車環境。

東鐵綫將於本周四(30日)至下周二(5日)期間，加強上午及晚上部分時段南、北行的列車服務。其中早上時段往落馬洲站的班次，將由10分鐘一班車加密至約8分鐘一班車。

最多可享用 6 元車費折扣

此外，由即日起至9月30日，港鐵於4個指定深圳地鐵車站設置「優惠換領點」，供乘客領取即日來回落馬洲站車費優惠。乘客以成人八達通或樂悠咭於換領點拍卡後，再經落馬洲站乘搭東鐵綫，即可享用最多港幣6元的車費折扣優惠。