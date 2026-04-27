明匯智庫「YES計劃」嘉許禮舉行 曾智明：鼓勵港青守正創新

由明匯智庫主辦、民政及青年事務局及青年發展委員會資助的「粵港澳大灣區青年創業計劃2025-2028勇闖灣區嘉許禮」，今日假香港生產力促進局大樓盛大舉行；活動匯聚逾200名政商界及青創代表，見證新一屆粵港澳大灣區青年創業資助計劃(「YES計劃」)正式開始，鼓勵香港青年在灣區建設中展現守正創新的精神。 YES計劃獲民政及青年事務局、青年發展委員會資助舉辦，並得到中央政府駐港聯絡辦公室、廣東省港澳辦及省人社廳，特區政駐粵辦，知識產權署，香港貿發局，香港數碼港，香港科技園及港深創新及科技園等單位大力支持，計劃目的是希望通過青年創業孵化，協助有志於大灣區發展的青創家把握好灣區機遇，為青年提供更廣闊發展的空間。

曾智明：第一期計劃服務逾2,500名青年 明匯智庫主席曾智明表示，「十五五」規劃已明確提出加快建設國際一流灣區的宏偉藍圖，為香港青年提供了前所未有的發展空間；明匯智庫一直扮演「大灣區聯繫人」的角色，陪伴青年應對創業路上的挑戰。 他續指，第一期計劃已於2024年圓滿收官，服務逾2,500名青年，成效顯著；第二期計劃今年接力展開，評審團已從眾多方案中嚴選出12個具備國際視野及成熟度的入選團隊，每隊將獲發45萬港元種子基金及全方位的創業支援。他補充，今年特設優異獎項，旨在鼓勵更多具備潛力的創意項目持續深耕。

今日的嘉許禮特別設有互動交流環節，由明匯智庫總監黎達成主持。活動邀請到南沙專創國際青年社區董事長陳經湛、創業導師兼投資人楊思闊，聯同海洋智慧創新科技有限公司創辦人陳易希及環球探索者旅行有限公司創辦人陳宛妮進行深度對話。 全國青聯委員兼明匯智庫總監黎達成表示，為加強青創孵化工作，第二期計劃邀請了20多位專家擔任創業導師，以一對一方式指導團隊發展；此外，計劃與超過12個雙創基地簽訂合作，覆蓋所有內地大灣區城市，為青年提供更多選擇；更與邀請超過30家商協會成為支持單位，提供更具針對性及多元化的創業資源對接。

專家剖析深港生態 搭建產學研交流平台 為協助青創家精準佈局，活動亦邀請了香港生產力局首席市場總監馮嘉寶及港深創新及科技園有限公司生態系統發展總監周依萍，分別就香港中小企支援政策及深港河套地區的科技生態圈進行專題演講，提供極具實戰價值的產業資訊。 會場同時設有互動展示區，除讓各大雙創基地推介特色服務外，亦為入選企業提供項目路演平台，促進現場產學研代表的交流協作。明匯智庫強調，未來將持續推出包括創業培訓課、灣區考察團、專家諮詢及商業配對等一系列支援活動，全方位助力香港青年在灣區土壤扎根成長。