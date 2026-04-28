以鑑證科學激發好奇心 小學校長︰科學不應只是公式定律堆疊

科學鑑證是現代執法人員破案關鍵，亦常成為電影或電視劇的主要題材，令大小朋友對此產生濃厚興趣。有小學在科學科採用校本課程，並引入科學鑑證體驗，透過謎題及偵查方式提升學生學習動機，又在校內興建全新「INNO Space」和科學實驗室，實踐科學的核心——「動手做」。該校校長指，科學不應只是公式與定律的堆疊，而是讓學生走進科學世界，令科學成為生活的一部分，從而激發好奇心、想像力與探究精神，培養科學素養及創新能力。

小學常識科於本學年分拆為「人文」和「科學」兩個科目。當中科學科設「科學探究」和「工程設計與創新」學習重點，並包括生命與環境、物質與能量、地球與太空，以及科學、科技、工程與社會4個學習範疇。位於將軍澳的東華三院王余家潔紀念小學，率先於小一及小四科學科推行校本課程，在「生命與環境」範疇中以偵探及鑑證科學為主題，從學生對謎題和偵察的興趣入手，讓學生化身小偵探，透過提問與實作學習指紋及血型鑑證方法，加深學習印象。

該校科學科主任馮嘉琪表示，在設計科學科的校本課程時，以課程核心「探新求知、樂學活用、創造未來」作根本，期望引發學生的好奇心。她指，「將學習主題以案件包裝，學生在找出疑犯的過程中，以採集到的證據去證實自己的論據，過程有公正客觀的紀錄，嚴謹公平的實驗。學生透過活動過程，學到科學的知識，引伸至科學探究的目標。」

實驗有助激發好奇心

參與學習的小四學生馬睿妍表示，過程中明白到需透過科學尋找證據，而非單憑直覺，並指進行血液分析時須小心謹慎、確保每個步驟無誤。她又提到，平日課堂亦曾體驗土壤測試，認為相關實驗有助激發對身邊事物的好奇心。