五一黃金周假期料海上活動增 漁護署加強巡視西貢橋咀洲

五一黃金周將至，近年內地旅客轉為深度遊，訪港行程涵蓋上山下海等活動。惟去年疑有浮潛遊客下水時誤踩珊瑚事件。漁護署於黃金周期間，將加強海岸生態旅遊熱點橋咀洲的巡查及宣傳教育工作，推廣海洋保育信息。除加派人手外，署方亦引入如無人機等科技協助監察，在發現有相關狀況時，會調配人員跟進勸喻，以保障當地的生態環境。 天氣轉暖，漁護署料5月起參與浮潛、獨木舟等海上活動的旅客將增加。為應對五一黃金周遊客數量增加，署方昨公布已提前部署，當中於橋咀洲設立多項措施，包括假期期間將增派11名人員每日沿海岸線，包括沙灘、連島沙洲及熱門上落水位置巡邏，提醒訪客不應打擾、餵飼或採集海洋生物，勸止破壞生態行為。

漁農自然護理署高級海洋護理主任李嘉慧表示，署方已加強現場標示、宣傳橫幅及廣播，並於沙灘區域與非政府組織世界自然基金會香港分會(WWF)合作，設置公眾教育攤位，透過小遊戲等加強訪客對珊瑚和生態的認識，以宣傳海洋保育訊息，同時每日安排2名浮潛嚮導及3名獨木舟嚮導在近岸水域巡邏，提醒浮潛人士和獨木舟使用者遵循珊瑚友善路線上落水或停泊獨木舟。 此外，漁護署亦會用無人機，假期時每日定時每小時監察訪客活動及海岸情況，有需要時會調配人手作相應跟進，勸阻及教育有可能破壞生態的行為。署方亦透過內地社交平台，包括香港政府新聞處添馬台小紅書、香港特區政府駐內地經貿處微信公眾號及旅發局小紅書等發布貼文，向來港人士進行宣傳教育。署方指，有關措施會在5至10月之間的內地長假期維持。

來自廣東的陳小姐在香港親戚介紹下昨而到訪橋咀洲感受大自然景色，她稱得悉橋咀洲有較多自然景觀，形容如世外桃源一般，「風景很美，水也清澈」，十分適合旅客拍照打卡。她又指來到橋咀洲後，發現有人員拿着傳單宣傳保護海洋資料，有感對海洋環境多添了一點知識，應愛護不要亂丟垃圾。