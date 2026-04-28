五一黃金周｜本地及跨境公共運輸將加強服務　港鐵會加密東鐵綫班次

高鐵香港段將於4月30日至5月3日期間，每日增加13對，即26班來往香港西九龍及福田站的列車班次；於5月4及5日，每日增加一對來往香港西九龍及福田站，以及一對來往香港西九龍及深圳北站的班次；及於4月30日及5月5至7日，每日加開一對臨時臥鋪列車車次來往香港西九龍及北京西站