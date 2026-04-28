五一黃金周｜本地及跨境公共運輸將加強服務　港鐵會加密東鐵綫班次

五一黃金周將至，運輸署已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商在期間加強服務，以方便本地市民和旅客出行。
港鐵將於4月30日至5月5日期間的不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務
高鐵香港段將於4月30日至5月3日期間，每日增加13對，即26班來往香港西九龍及福田站的列車班次；於5月4及5日，每日增加一對來往香港西九龍及福田站，以及一對來往香港西九龍及深圳北站的班次；及於4月30日及5月5至7日，每日加開一對臨時臥鋪列車車次來往香港西九龍及北京西站
增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，有需要時可達最高峰平均約1分鐘一班
增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要時可達最高峰平均約2分鐘一班
增加跨境直通巴士配額以加強服務
連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平
考慮非繁忙時間出行
運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。
使用港珠澳大橋前往珠海的人士需注意，連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋已經停用，請盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間。珠海口岸及附近道路的交通亦可能受影響，請乘客耐心等待。
駕駛跨境私家車出入境人士請注意，落馬洲管制站及深圳灣口岸會視乎現場交通情況，在內地勞動節黃金周期間或會實施特別交通安排，以保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。
資訊發布
至於港珠澳大橋，市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」或網頁，查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。
市民和旅客亦可透過保安局的一站式過關資訊平台「口岸通」或「香港出行易」，更便捷地取得各陸路口岸的最新資訊。當中，運輸署會提供金巴、皇巴及港鐵服務情況及輪候時間。市民請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」發放的最新交通消息。