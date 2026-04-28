科大醫學院大樓舉行動土儀式　葉玉如：不會從其他醫學院「挖角」

科大全新醫學教研綜合大樓今日(28日)舉行動土儀式，預計新大樓興建會在2028年完成，作為科大醫學院初期的主要教研基地，大樓內亦設有圖書館等，並將配備最先進的教學設施、研究實驗室和協作空間，以符合國際標準，靈活適應不斷變化的醫學教育和研究實踐。
致力培養新一代醫學人才
葉玉如致辭時表示，新醫學院將充分利用在科學與工程、商業以及人文與社會科學領域的優勢，涵蓋人工智慧和資料科學、醫療保健管理、醫學倫理和衛生政策等領域，致力培養新一代的醫學人才，讓他們擁有紮實的臨床基礎，秉持人文關懷，並具備應對不斷變化的醫療保健領域所需的技術和分析能力。她又透露，正考慮將老齡醫療設為醫學院重點研究方向。
冀和另外兩間醫學院合作
葉玉如表示，醫學院院長的招聘工作順暢，很多國際醫學人才對新醫學院均感興趣，目前已經有7位臨床教授，亦收到包括美國、歐洲、澳洲和新加坡等很地人士反映，有興趣加入科大，有信心將來醫學院的教授有國際經驗，亦有信心同步進行綜合大樓的建設及人才招聘工作。她又強調，不會從現時另外兩間醫學院「挖角」，希望建立第三間醫學院，可以和另外兩間醫學院合作，為現有醫學院已取得的卓越成就增添價值，提高香港在創新醫療等方面的貢獻，希望通過合作將香港變成國際醫療創新樞紐，發展成為國際健康和醫療創新中心，支持國家「健康中國」策略和「十五五」規劃。