科大醫學院大樓舉行動土儀式　葉玉如：不會從其他醫學院「挖角」

科大全新醫學教研綜合大樓今日(28日)舉行動土儀式，預計新大樓興建會在2028年完成，作為科大醫學院初期的主要教研基地，大樓內亦設有圖書館等，並將配備最先進的教學設施、研究實驗室和協作空間，以符合國際標準，靈活適應不斷變化的醫學教育和研究實踐。

致力培養新一代醫學人才

葉玉如致辭時表示，新醫學院將充分利用在科學與工程、商業以及人文與社會科學領域的優勢，涵蓋人工智慧和資料科學、醫療保健管理、醫學倫理和衛生政策等領域，致力培養新一代的醫學人才，讓他們擁有紮實的臨床基礎，秉持人文關懷，並具備應對不斷變化的醫療保健領域所需的技術和分析能力。她又透露，正考慮將老齡醫療設為醫學院重點研究方向。