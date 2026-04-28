馬場麥當勞店藏好運密碼？ 冇「4號餐」巨無霸變必勝餐

馬場內的麥當勞分店藏有「好運密碼」，套餐編號沒有4號餐外，亦變了好意頭的名字

香港賽馬歷史悠久，跑馬地及沙田馬場舉辦不同本地和國際頂級賽事，吸引大批市民及遊客冀發財，原來連馬場內的餐廳亦會「講意頭」。近日社交平台有入場的網民發現，馬場內的麥當勞分店藏有「好運密碼」，套餐編號沒有4號餐外，亦變了好意頭的名字，其中「巨無霸」餐更改名成「無敵必勝餐」，引發網民討論，有人留言「好吉利」、「又幾有意頭幾有氣氛喎」。

Threads有網民近日發帖，稱發現馬場內的麥當勞分店餐名與其他分店不同，餐名均改類近似「馬仔名」的好意頭名字，其中「三色麥炸雞分享桶」變成「金雞報喜餐」，巨無霸餐變成「無敵必勝餐」，雙層芝士孖堡變成「幸運孖寶餐」等，「麥樂雞」變「雞星拱照餐」、魚柳包變「漁人得利餐」，每個餐名都有「必勝」、「幸運」、「奪標」、「贏」等好運元素。

網民發現「點解冇豬柳蛋漢堡？」

除了餐名，編號亦有玄機。網民發現套餐編號沒有「4」號餐。相信是廣東話「4」與「死」諧音，對於講求運氣的馬迷來說「唔吉利」。另有網民發現「點解冇豬柳蛋漢堡？」，有人回應猜測「可能因為蛋同零好似」、「係咪豬意頭唔好？」。

不過網民亦將焦點放在套餐售價比一般分店更貴，直言馬場分店「係富貴餐」、「特登將最貴嘅嘢set做8號餐」、「要發係要落啲成本」。