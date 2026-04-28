北角保母車溜下釀5死 死因庭裁死於意外：法例有漏洞倡研修例

2018年12月10日下午，北角一輛保母車司機疑未拉好手掣，保姆車溜後俯衝撞入人群，釀成5死2傷。案發時不在車上的司機翌年承認未拉手掣罪名的傳票罪，被罰款2000元及停牌半年，2022年再被控危駕致死等罪，辯方質疑一罪兩審，區域法院法官謝沈智慧去年裁定永久擱置聆訊。死因庭2022年召開研訊，律政司再要求押後裁決，直至今日死因庭終裁定5人死於意外。死因裁判官何俊堯指司機因當刻並非駕駛車輛，未能以更重控罪起訴，反映法例存在漏洞，建議運輸署儘早與相關部門討論修例。

5名死者為何玉珍（女，80歲）、梁洪（男，83歲）、陳瑞意（女，70歲）、楊文根（男，77歲）及Willy Yip（男，89歲，印尼華僑）。死因庭於2022年5月展開，律政司於研訊尾聲時申請重新審視案件，肇事司機於同年被控危駕致死等共7罪。辯方質疑律政司事隔4年才起訴，令被告失去公平審訊權利，申請永久擱置聆訊，獲法官謝沈智慧批准。

死因裁判官何俊堯今日裁定5人死於意外，指何、梁、陳及楊死於事發當日死亡，死因為多處受傷，Yip死於事發一個月後，其死因為多處受傷及肺炎。造成死因的事件為司機沒在停泊時把校巴的手掣拉妥，令校巴沿長康街向前俯衝，橫過英皇道撞到身處熙和街的5名死者。何官指由於司機當刻並未於車上駕駛車輛，故只能控以較輕微的「沒有固定汽車制動器材離開車輛」傳票罪，最高僅罰款2000元，指現時無拉妥手掣的法例存有漏洞，未能足夠反映事件的嚴重性及警惕其他司機。他向運輸署建議加強斜路泊車的安全教育，及就法例不足與律政司展開討論。