警首季錄得99網購騙案拘33人，女文員賣手袋痛失285萬元。

新界南總區於今年年初至3月底，共錄得99宗網上購物詐騙賣家的案件，涉及騙款共超過1,300萬元。警方於本月13日至上周五(24日)在全港多區採取行動，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕21男12女，介乎20至74歲，主要為傀儡戶口持有人，所有被捕人已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。 高仿超連結誘填「驗證碼」 警方經過分析總結出兩類針對賣家的詐騙手法。第一種是以高仿超連結誘填驗證碼，實為轉賬扣款。騙徒先在合法交易平台假裝購物，並要求以即時通訊軟件繼續溝通，然後聲稱透過一個公平交易平台收取貨款，並發送高仿超連結，網頁內精準顯示商品資訊及及「買家已付款」等字眼，營造交易即將完成的錯覺，但要求受害人收款前完成驗證程序。

其後，網站會以「收款驗證」為名，引導賣家在網上銀行應用程序，新增騙徒提供的第三方賬戶及提高每日轉賬限額，之後會返回高仿網站，要求賣家在轉賬金額欄目輸入一組「驗證碼」。賣家一旦按下確認，資金便即時匯入騙徒戶口。若受害人尚未察覺，騙徒會循環收割，要求受害人更改另一個指定的銀行戶口，重覆以上步驟，直至受害人警覺受騙。 假網站連結盜戶口資料 另一種手法是以假網站連結盜戶口資料。騙徒在網上交易平台留言，切換通訊軟件與賣家溝通，要求驗證銀行戶口，並發送一個假網站連結。網站要求受害人輸入收款銀行、賬戶號碼、網上銀行用戶名稱及密碼。網站指示受害人按下「發送OTP」，然後在網站輸入其收取到的「一次性密碼」及提交。網站隨即會顯示驗證失敗，要求受害人用另一賬戶重試，同時網站後台已將受害人的資料傳送給騙徒，騙徒隨即登入受害人網上銀行，利用該 OTP 授權轉賬。

當中，曾有受害人察覺程序古怪，甚至一度想放棄交易，但當騙徒聲稱「買家已付款」時，受害人不想令對方蒙受損失，或者誤以為自己已進入正式平台程序而繼續操作。而其中一宗最大損失的案件，是一名50歲女文員在網上售賣價值1,000元的手袋，但她被騙徒誘導在假網站輸入網上銀行登入資料，並經3次大額轉帳，共損失約285萬元。

去年逾1.2萬宗網購騙案 另外，警方去年錄得12,505宗網上購物騙案，較2024年上升946宗，涉及損失金額由3.563億元上升至3.951億元，網上購物騙案亦是去年宗數最多的騙案類別。受害人最常接觸的貨品類別，主要包括演唱會門票、電子產品、服飾及美容產品、食品、嬰兒用品及玩具，以及酒店和旅遊套票。這些貨品都是需求高、話題性強、容易以「限量」、「最後機會」或「優惠價」作招徠。 在傳統的網購騙案中，詐騙分子可能會扮成賣家，在社交媒體或購物平台開設假專頁或發放促銷帖文，利用「低價」或「只此一家」等誘因作招徠，他們往往會強調貨品的稀缺性，營造「手快有、手慢無」的緊迫感迫使消費者倉促付款。此外，騙徒亦有可能會扮成買家，以虛假收據或無效支票營造虛假的入帳記錄，並在收貨後失聯。直至近年，警方開始留意到上述與付款連結有關的網上購物騙案，而這類型案件於今年第一季有顯著上升的趨勢。