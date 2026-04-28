警司梁嘉文涉收賄100萬 披露內部資料及安排「頂包」遭廉署起訴

廉政公署今日(28日)落案起訴一名警司，控告他涉向一名商人收賄100萬元，並身為公職人員作出失當行為，披露警方就商人前妻交通意外調查的內部資料，以及意圖妨礙司法公正，安排其弟為商人的兒子及自己超速駕駛「頂包」。該警司的女友和弟弟同被落案起訴。三人已獲准保釋，案件周四(30日)在西九龍裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

先後擔任打鼓嶺、青山及屯門指揮官

52歲被告梁嘉文，任職警司，目前已被停職，被控4項罪名，即一項串謀使公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條；一項公職人員行為失當，違反普通法及；一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法；以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。廉政公署早前接獲警方轉介貪污投訴，經調查後揭發上述罪行。案發時梁嘉文先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案。