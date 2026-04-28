警司梁嘉文涉收賄100萬 披露內部資料及安排「頂包」遭廉署起訴

廉政公署今日(28日)落案起訴一名警司，控告他涉向一名商人收賄100萬元，並身為公職人員作出失當行為，披露警方就商人前妻交通意外調查的內部資料，以及意圖妨礙司法公正，安排其弟為商人的兒子及自己超速駕駛「頂包」。該警司的女友和弟弟同被落案起訴。三人已獲准保釋，案件周四(30日)在西九龍裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。
先後擔任打鼓嶺、青山及屯門指揮官
52歲被告梁嘉文，任職警司，目前已被停職，被控4項罪名，即一項串謀使公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條；一項公職人員行為失當，違反普通法及；一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法；以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。廉政公署早前接獲警方轉介貪污投訴，經調查後揭發上述罪行。案發時梁嘉文先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案。
梁嘉文女友劉慧妍，42歲，被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；另外，劉慧妍及梁嘉文弟弟梁嘉慶，50歲，則同被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名。
欲安排其弟為他人超速駕駛「頂包」
貪污控罪指梁嘉文及劉慧妍涉於2020年9月至2022年3月期間，串謀從一名餐飲業商人收受賄款100萬元，令梁嘉文傾向優待該商人。廉署調查發現，梁嘉文透過朋友認識該商人。梁嘉文與劉慧妍涉嫌於2020年9月向該商人索取及接受一筆100萬元的貸款。直至目前為止，梁嘉文與劉慧妍從未向該商人償還任何款項。
公職人員行為失當罪指，梁涉嫌於2021年12月至2022年3月期間，在與其公職有關的事上，無合理辯解而故意作出不當行為，將他以公職身分取得的警方調查細節洩露予該商人，有關調查涉及該商人前妻一宗交通意外。
另一項控罪指梁涉嫌於2021年3月就該商人兒子一宗超速駕駛案件，向該商人提議由其弟梁嘉慶為對方兒子「頂包」，意圖妨礙司法公正，對方最終拒絕建議。餘下控罪涉及梁嘉文一宗超速駕駛案件。控罪指三名被告涉嫌於2021年12月串謀妨礙司法公正，向警方訛稱梁嘉慶是涉案司機。