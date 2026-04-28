另類煙禁令4.30生效　調查：僅2%受訪者表示會因此戒煙

另類煙禁令本月30日生效，屆時於公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類煙即屬違法。有組織發起問卷調查，發現僅2%受訪者表示會因禁令而戒煙。組織擔心反令煙民轉為吸食轉統煙，增加香港吸煙率。 關注煙民權益的組織「煙語知聲」本月初發起問卷調查，了解另類煙使用者對有關禁令的看法。結果顯示301名受訪者中，有接近一半本身有吸食傳統煙的習慣，逾35%受訪者稱會轉食傳統煙，近55%受訪者稱會繼續偷食另類煙，真正表示會因此而戒煙的僅有2%。

27%認為另類煙可幫助戒煙 提及另類煙的評價，受訪者認為，另類煙二手煙問題較輕微（70%）、釋放較少有害物（60%）、比傳統煙傷害較少（44%），甚至有近27%受訪者認為另類煙可以幫助戒煙。

另外，政府計劃明年實施「全煙害警示包裝」規定 ，傳統香煙產品包裝須統一設計，以減低香煙的宣傳效果。「煙語知聲」就此進行問卷調查，於一周內收到52份回覆，其中48個回覆者為煙民。在調查中，所有煙民都表示不會因為實施全煙害警示包裝而戒煙。「煙語知聲」發言人楊浩泉表示大部分煙民由價格主導，更改包裝不會改變煙民的需求。他形容：「煙民唔係因為同私煙有親，係因為私煙平先買」。 楊浩泉分享戒煙的親身經歷，指當初最大的困難是「身邊好多人將戒煙講到好難，好似小朋友讀書咁，個個話讀書好辛苦，第一感覺就係唔想讀書」。他續指政府不應將吸煙行為妖魔化，「只係提唔畀食、唔畀食，壓力大，應該同煙民講冇得食幾個鐘冇嘢」。楊浩泉呼籲政府正視社會對另類煙的需求，應管控而非禁止另類煙，讓煙民可從合法途徑購買另類煙，而政府也可以通過徵稅獲得龐大稅收。他舉例吸食電子煙「無需硬食一支」，煙民癮起時吸食一口、兩口，繼而慢慢減少吸食次數及尼古丁成份。

周顯：公共政策需平衡各方利益 對於吸煙與健康委員會主席湯修齊建議政府擴大另類煙禁令至私人地方。時事評論員周顯直斥：「唔知湯修齊有冇讀過邏輯」，他解釋實施公共政策需平衡各方利益，例如政府可規定吸煙刑罰大於吸毒，需要入獄，但事情並不公道，並不符合比例。他亦指政府全面禁止另類煙，不代表可以消除需求，反而可能導致私煙集團更加活躍。