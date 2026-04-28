麗晶花園請外勞保安惹議 物管業協會指空缺逾兩成 招聘難成常態

為紓緩不同行業人手短缺，政府推行多個勞工輸入計劃，其中包括保安業。近日九龍灣麗晶花園聘請約30名外勞保安惹起爭議。香港物業管理業協會發言人陳志球今日(28日)在電台節目受訪時表示，物業管理公司聘請外勞保安在過去一兩年已經出現，由於本地勞動市場長期面臨人手短缺，保安職位的空缺率平均高達15至25%，招聘難已成為常態，故目的是為了維持屋苑正常的保安服務，又指用外勞成本實際不減反增，因需承擔額外住宿。

陳志球指出，在過去一兩年已經出現聘請外勞保安的情況。業界之所以要尋求外勞援助，根本原因在於本地保安人手持續短缺。根據管理公司的資料，保安職位的空缺率平均高達15至25%，普遍超過兩成。

許多物業管理公司用盡各種本地招聘方法後，仍無法請到足夠人手，因此不得不透過「補充勞工優化計劃」等方法申請輸入外勞填補職位空缺，確保物業管理服務能正常運作。問題不僅存在於私人屋苑，公共房屋也面臨保安人手不足問題。

普遍要求懂廣東話溝通

對於外界擔憂外勞的專業資格，陳指透過「補充勞工優化計劃」來港的保安人員，都必須遵守香港法例。他們需要根據香港法例第460章《保安及護衛業服務條例》接受培訓考核，考獲「保安人員許可證」後方可上崗服務。在聘請外勞時，物業管理公司普遍要求他們能操廣東話，以便與住戶交流。