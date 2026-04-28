大埔宏福苑五級火︱宏志閣最少須75%業主同意才納入收購方案　初步有77%業主同意(持續更新)

大埔宏福苑宏志閣未被大火波及，政府今日公布後續安排，指目前有77%業主初步同意向政府出售業權。為回應訴求，政府表示如果在6月30日前有75%宏志閣業主簽署同意出售業權，宏志閣會納入政府提供的長遠居住安排。目前涉及的宏志閣有248個單位，預計收購成本10億元，政府會適時向立法會申請撥款。
房屋局局長何永賢交代政府已接觸99%宏志閣業主，77%初步表示會接受政府收購方案；14%仍在考慮；9%指目前不打算接受方案。房屋局解說專隊明日起會逐一接觸業主講解方案。財政司副司長黃偉綸表示，留意到宏志閣業主初步對加入政府收購方案達成高度共識。政府向宏志閣業主提出的收購方案，與早前涵蓋7座受災樓宇的方案基本一致，包括未補地價及已補地價的單位收購呎價，分別為8,000元及10,500元，業主可選擇收取現金，或選擇「樓換樓」購買全新居屋或綠置居單位，需要時業主要補回差額。
如果宏志閣業主接受方案，須在6月30日前簽署接受收購建議信件，以正式確認意向。當屆時有不少於75%業主簽署文件，政府就會正式開放長遠居住方案予宏志閣。在6月30日或之前簽署信件的業主，屆時可第一批在特設銷售計劃下選樓，第二批則可以在8月31日前簽署收購建議信件。相關業主須在12月15日或之前與政府簽署買賣協議。黃偉綸指如果未來政府計劃透過立法收購餘下宏志閣單位，當擁有75%業權時，會有助於未來工作。
政務司副司長卓永興公布宏志閣居民可在5月13至17日再次上樓執拾，每個單位最多可有4人上樓，逗留3小時，有升降機服務，居民可多次上落。政府會由低層開始開放，第一日開放7層，其後每日開放6層。每日上午時段9時至1時開放單數單位，下午2時半至6時半開放雙數單位。