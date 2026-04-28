大埔宏福苑五級火︱宏志閣最少須75%業主同意才納入收購方案　初步有77%業主同意(持續更新)

大埔宏福苑宏志閣未被大火波及，政府今日公布後續安排，指目前有77%業主初步同意向政府出售業權。為回應訴求，政府表示如果在6月30日前有75%宏志閣業主簽署同意出售業權，宏志閣會納入政府提供的長遠居住安排。目前涉及的宏志閣有248個單位，預計收購成本10億元，政府會適時向立法會申請撥款。

房屋局局長何永賢交代政府已接觸99%宏志閣業主，77%初步表示會接受政府收購方案；14%仍在考慮；9%指目前不打算接受方案。房屋局解說專隊明日起會逐一接觸業主講解方案。財政司副司長黃偉綸表示，留意到宏志閣業主初步對加入政府收購方案達成高度共識。政府向宏志閣業主提出的收購方案，與早前涵蓋7座受災樓宇的方案基本一致，包括未補地價及已補地價的單位收購呎價，分別為8,000元及10,500元，業主可選擇收取現金，或選擇「樓換樓」購買全新居屋或綠置居單位，需要時業主要補回差額。