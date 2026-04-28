搭的士亮刀要司機「江湖救急」　無業漢認搶500元判囚42個月

一名男子乘搭的士時持刀搶劫500元，他被捕後在警誡下承認因缺錢而搶劫，今早(28日)在區域法院承認搶劫罪。暫委法官郭偉健判刑時指，的士司機獨自一人在半密閉的車廂內工作，屬孤立無援的狀態，法庭對此行為必然要重判，以防止司機成為匪徒獵物，最終判處監禁42個月。

被告何家樂(31歲)，報稱無業，被控搶劫罪，指他於去年2月14日，在元朗大樹下西路近燈柱於的士上劫去港幣500元。案情指，事主當日上午6時許在元朗接載被告，當時被告坐在左後座的位置，駕駛一段時間後，被告突然要求停車，亮出約10厘米的生果刀要求事主「江湖救急」，事主遂按要求交出5張100元紙幣，被告隨即下車離開。