「童夢同行」赴菲義助院舍　跨洋傳遞暖意

年義務工作團體「童夢同行」日前展開菲律賓服務交流之旅，團隊先後抵達馬尼拉與宿霧，深入探訪當地最古老唐人街及「墓地貧民窟」，並與多個學術與救援機構進行深度對話。透過親身參與義教與物資捐贈，義工們不僅為當地兒童帶來歡笑與溫暖，更在文化交融中體悟服務社會的真諦。「童夢同行」創辦人陳易楊表示，組織核心目標在於援助全球有需要的小朋友，同時透過跨文化交流促進義工成長。他形容，「這趟旅程圓滿達成目標，讓團隊成員在未來能為世界貢獻更多力量。」

交流團於宿霧期間，獲得當地多個權威機構接待，包括與菲律賓大學(宿霧分校)志願服務團隊「Ugnayan ng Pahinungod」及菲律賓紅十字會(宿務分會)進行深度座談。紅十字會宿務分會主管Vera De Jesus分享了菲律賓在應對颱風等頻發天災時的救援經驗，以及青年義工在防災救災中的關鍵角色，為香港團隊帶來深刻啟發。 此外，團隊亦與菲律賓大學國際聯絡辦公室人員Adrian Francis G. Carredo 等專家，針對青年義教老師的培訓機制及義務教育成效的科學評估進行探討。雙方更商討簽署合作備忘錄，並研究未來與香港高等院校共同推動義工專業培訓的可能性。

贈愛心公仔與白米傳遞兩地情 團隊行程的亮點之一，是探訪收容貧民窟兒童的「Rise Above Community Centre」。該中心由各國義工共同營運，「童夢同行」此行不僅提供義教服務，更落實「捐夢」計劃，將來自香港的愛心物資親手送達，當中包括大量白米、衛浴用品及文具等。物資清單還包含了由仁濟醫院羅陳楚思中學收集的逾百個愛心公仔，為當地院舍增添不少童趣。總監柯嘉瑩表示，「送贈的不僅是物質上的援助，更是跨越海洋的遠方暖意。」

生命教育震撼人心 義工：孩子笑容是最好印證

在院舍義教期間，團隊與數十名兒童載歌載舞，擁抱共聚，場面溫馨。臨別時更有小朋友追趕成員乘坐的小巴，高喊義工的名字。來自仁濟醫院羅陳楚思中學的鄧穎琳感慨道，當聽到小朋友說「I will always remember you, ‘ate’!」（姐姐，我會永遠記得你）時，她找到了義教的真正意義，「這是一場生命教育，生命確實能影響生命。」景嶺書院羅浩彥亦認為，孩子們綻放的燦爛笑容，是此行最美好的印證。 拜訪中領館認識「小袋經濟」 深化區域情勢理解 除前線服務外，團隊亦有幸獲中國駐菲律賓宿霧總領事館接見，與首席館員張書豪先生及陶敏悅領事交流。張書豪詳細介紹了中菲歷史聯繫、菲律賓區域理念及當地民生現況。

香港大學彭楠茜提到，透過首席館員的分享，她首次深入了解到菲律賓特有的「小袋經濟」（Sachet Economy）及非婚生子女失學等結構性問題；仁濟醫院羅陳楚思中學的譚樂童則指，交流中獲得許多網絡無法觸及的一手資訊，學會以更宏觀視野看待世界。

旅程尾聲，團隊到訪了馬尼拉始建於1594年的「世界第一條唐人街」，體味綿延數百年的文化歷史。在總領事館的引薦下，團隊未來計劃與當地華校建立合作關係，全方位援助當地弱勢兒童。 是次旅程獲得達利集團林富華先生、馬正興醫生及多位榮譽顧問的全力贊助。何文田官立中學陳堯熙表示，「希望利用微小的力量燃亮光芒，為孩子的人生帶來正面改變。」團隊承諾未來將持之以恆，推動更多跨地域的公益服務。