Innotier推銀離子布料干擾病菌代謝　盼對抗機艙酒店病毒風險

隨著「五一」黃金周將至，港人再度掀起出遊熱潮。經歷三年疫情洗禮，公眾對「出行安全」的定義已悄然轉，當中飛機座椅、高鐵頭枕、乃至酒店房間內難以頻繁深層清潔的寢具，其隱藏的病菌風險已成為不少家庭、尤其是育有幼童者的心頭大患。有本地品牌採用銀織布料，布料接觸濕氣時釋放正離子，理論上對帶負電的病毒與細菌產生抑制作用，能透過干擾細菌的結構與代謝過程，從而抑制其生長。
近年有研究指出，銀離子具備卓越的抑菌特性，能透過干擾細菌的結構與代謝過程，從而抑制其生長。而本地品牌「Innotier」近年就相關研究，推出專利銀織布料，利用銀線接觸濕氣產生正離子的原理，達至快速抗菌效果；並於疫情期間推出相關產品，其後持續升級技術，包括加入環保物料與開發防水抗菌布料。
應用於三件式旅行套裝
品牌創辦人林曉盈指，相關技術正應用於三件式旅行套裝，包括可套於座椅或枕頭的防護背墊、可作披肩或小毯使用的多功能披墊，以及便於攜帶的收納袋。產品主打可水洗重用與一物多用設計，嘗試在減少即棄用品之餘，為旅途增添一層貼身防護，她強調，「旅行從來不只是遠行，更是一場關於健康意識與生活選擇的延伸」
出行須防蚊與注意飲食衛生
她又提醒，有醫生指出，旅行健康風險一直存在，除了飛沫及接觸傳染疾病外，亦涉及登革熱、食物安全、瘧疾及高山症等問題。出發前應按目的地情況做好防蚊措施與飲食衛生安排，並與家庭醫生商量是否需要接種甲型肝炎、流感等疫苗，或服用預防性藥物。她亦觀察到，疫情後市民整體健康意識明顯提升，不少人已養成戴口罩、勤洗手等習慣，以減低旅途中的感染風險。