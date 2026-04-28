Innotier推銀離子布料干擾病菌代謝　盼對抗機艙酒店病毒風險

隨著「五一」黃金周將至，港人再度掀起出遊熱潮。經歷三年疫情洗禮，公眾對「出行安全」的定義已悄然轉，當中飛機座椅、高鐵頭枕、乃至酒店房間內難以頻繁深層清潔的寢具，其隱藏的病菌風險已成為不少家庭、尤其是育有幼童者的心頭大患。有本地品牌採用銀織布料，布料接觸濕氣時釋放正離子，理論上對帶負電的病毒與細菌產生抑制作用，能透過干擾細菌的結構與代謝過程，從而抑制其生長。

近年有研究指出，銀離子具備卓越的抑菌特性，能透過干擾細菌的結構與代謝過程，從而抑制其生長。而本地品牌「Innotier」近年就相關研究，推出專利銀織布料，利用銀線接觸濕氣產生正離子的原理，達至快速抗菌效果；並於疫情期間推出相關產品，其後持續升級技術，包括加入環保物料與開發防水抗菌布料。