網購騙案拘33人 賣家陷假平台假驗證收錢變轉帳

網上購物帶來便利的同時，亦為騙徒提供可乘之機，買賣雙方在交易過程中均潛藏風險。警方新界南總區今年首季接獲99宗有關網上購物騙案的報案，涉款1300萬元，在過去10日拘捕33人，主要是傀儡戶口持有人。警方調查發現，騙徒近期轉向賣家落手，包括以「假平台、假驗證」及假網站盜取網上銀行登入資及一次性密碼(OTP)。警方提醒，無論買家或賣家只要發現對方要求「轉去第二度傾」、「撳條link收款」、「先轉錢做驗證」等要提高警覺，避免墮騙徒陷阱。

網上交易現3大警號要留神︰ ‧轉去第二度傾

‧撳條link收款

‧轉錢做驗證

警方新型購物騙案的兩種犯案手法，手法一︰騙徒在交易平台接觸賣家後，要求轉至即時通訊軟件繼續溝通，並建議透過一個「公平交易平台」收取貨款，再向賣家發送假交易平台連結。假網站仿真度高，更會顯示放售貨品圖片，並顯示「買家已付款」等字眼，營造交易即將完成的假象，其後要求賣家進行所謂「收款驗證」程序，包括登入網上銀行、新增指定帳戶為收款人及提高轉帳限額，再在轉賬金額輸入所謂「驗證碼」。實際上，賣家是向騙徒戶口轉帳，若賣家未有察覺被騙，騙徒會訛稱驗證失敗，誘使對方重複轉帳。

第二種手法同樣在交易平台尋找獵物，訛稱「驗證銀行戶口」，透過假網站誘使賣家輸入網上銀行登入資料及一次性密碼(OTP)。網站其後顯示「驗證失敗」，誘使受害人重複操作，造成更大損失。

女文員售1,000元手袋失285萬 新界南總區反詐騙組警司梁志恆表示，騙徒提供的所謂「驗證碼」，可以是5或6位數，一經輸入便轉走的款項，受害人損失數萬以至數十萬元金額。新界南總區今年1至3月接獲99宗有關網上購物騙案的報案，年齡介乎17至66歲，總金額1,300萬元。最大損失個案為一名50歲女文員，在網上放售一個價值1,000元的手袋，在假網站輸入網上銀行登入資料，結果被轉走合共285萬元，涉及三筆轉帳，每筆99萬元。年紀最小的受害人為一名17歲男學生，出售一件標價100元的玩具時，被假網站誘導轉帳，損失10,798元。

警方於本月13至24日展開代號「銀浪」的執法行動，拘捕33人，分別1男12女，年齡介乎20至74歲，涉借戶口收取騙款。 警方提醒市民不要離開平台交易，否則會失去保障；又指無論買家或賣家，只要發現對方要求「轉去第二度傾」、「撳條link收款」或「先轉錢做驗證」便屬警號，應即时「停一停、查一查」；並提供三點貼士，無論是收款、付款或取消服務，正常情況下均毋須先完成任何所謂的「驗證步驟」；市民切勿在來歷不明的網站或連結中，輸入銀行戶口號碼、登入名稱、密碼或一次性密碼(OTP)；正常收取款項毋須輸入「驗證碼」，亦毋須新增任何收款人。市民遇有懷疑情況應立即停止交易並尋求協助。