粉嶺繞道(東段)周日通車 採超高強鋼及轉體橋技術

連接北都和粉嶺公路的粉嶺繞道(東段)周日(3日)通車，屬北都首個落成的大型運輸基建項目，可分流粉嶺北新發展區未來交通，減輕現時粉嶺及上水一帶主要道路的交通負荷。當局預計繞道通車後，駕駛人士可避開粉嶺和上水市中心的繁忙交通，車程可節省10分鐘。土木工程拓展署表示，建造工程極具挑戰，尤以龍躍頭交匯處，難度最高。

全長約4公里的粉嶺繞道(東段)，繞道採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成。走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區。土拓署總工程師張柏堅表示，駕駛人士出九龍時，可避開上水及粉嶺區內繁忙道路，預計可節省約十分鐘車程。 繞道穿過龍躍頭交匯處地底，並在上址增建單車徑暨行人天橋，土拓署指，建造工程具挑戰。環形行人天橋採用S960國產超高強鋼材，為全球首座使用該級別鋼材的行人天橋，其強度為一般鋼材的三倍，令到橋身設計更為纖巧。

該署高級工程師梁偉樂指出，施工環境複雜，地下已鋪設煤氣管等多項公共設施；在設計階段已考慮不同限制，減輕橋身重量有助減少橋樁數目，避免與現有設施衝突，加快施工進度，減少對交通及周邊環境的影響。 梁偉樂補充指，設計纖巧的行人天橋時，須留意結構在使用過程中的動態表現，如行人在橋上行走或跑步時，會否產生震動，因會影響行人安全感。工程團隊依照國際標準進行橋樑動態測試，安排大量人員同時在橋上行走。測試結果顯示，現完全符合設計預期，結構安全穩定。

創全球最大彎曲橋轉體紀錄 工程另一個難度，是繞道部分架空路段要跨越港鐵東鐵綫路軌，參考了內地「轉體橋」技術經驗，將長138米、重逾7,000噸的橋面直接「轉體」，成功創下全球最大彎曲橋轉體紀錄。該署高級工程師譚建生表示，今次首次在香港採用先進的「橫向轉體技術」建造跨越東鐵綫的橋樑結構，在港鐵晚上收車後的2小時內，完成橋樑對接安裝。