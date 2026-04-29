宏志閣擬納政府收購方案 須75%業主6月底前同意

大埔宏福苑唯一未被火勢波及的宏志閣有248戶，政府表示如有75%業主在6月底前同意就會出價收購，價格與屋苑其他單位一致，預計收購成本10億元。財政司副司長黃偉綸明言，如限期前未達75%業主同意，政府將不會把宏志閣納入現有收購方案，其買賣情況將跌入「市場安排」。當局又公布，宏志閣居民下月將一連5日獲安排分批上樓執拾，時限同為3小時。 政府2月公布宏福苑7幢長遠居住安排時，指出宏志閣要業主達到高度共識，才會再進一步探討一併納入方案。當局表示，初步接觸到99%宏志閣業主，當中77%初步同意向政府出售業權、14%仍在考慮、9%目前不打算接受方案，黃偉綸形容初步顯示業主對方案有高度共識，考慮和平衡各項因素後，政府計劃分別以未補地價及已補地價的8,000元及10,500元呎價，收購宏志閣業權，價格與其餘7幢一樣。

黃偉綸：買到幾多盡量買幾多 黃偉綸解釋，宏志閣業主面對複雜問題及不確定性憂慮，不少居民反映有心理陰影、不想遷回，亦有業主擔心物業價值減損、買賣手續困難等，又說宏志閣修葺工程複雜程度超預期，預計今年完成的機會很微。他指，收購方案門檻為6月30日或之前有75%業主簽署接受收購建議信件，否則不會把大廈納入方案，有關物業買賣將重回市場安排。有關業主其後須在10月15日或之前簽署買賣協議，若最終少於75%，政府有權不繼續收購。他說，門檻沒有經過「科學化方程式」計算，惟若4伙之中有3伙居民接受，就反映業主有高度共識。

被問到宏志閣方案如未達收購門檻，政府下一步會如何做，黃偉綸稱涉及很多揣測，當局現階段專注於「你情我願」的收購建議，「買到幾多盡量買幾多」，又說即使要立法收回單位，仍有很多困難要克服或門檻要過，過程牽涉私有產權亦要小心處理，但不排除所有可行性。房屋局解說專隊即日起，會向宏志閣居民解釋安排及提供「特設銷售計劃」資料包，若達到門檻政府就會向立法會申請10億元收購成本的撥款。至於其餘7幢，當局稱有75%業主接受方案、24%仍在考慮、1%不打算接受。

立法會議員梁文廣認為，把宏志閣一併納入方案有實際需要和必要性，如限期前已達門檻更應盡快啟動收購工作，並建議政府須預先擬定應對方案，處理不同結果可能帶來的影響。另一立法會議員鄧家彪相信，明確公布方案有助業主清楚思考意向。

何永賢強調受災大廈電梯不安全 另外，當局公布宏志閣居民下月13至17日，將獲安排分批上樓執拾，同樣為限時3小時、每戶最多4人，但會開放升降機供多次上落。政務司副司長卓永興說，安排看齊是不希望其他居民會覺得「點解佢可以長(時間)啲」，給予更多時間亦會延長整個上樓安排的日數，餘下7幢的再上樓安排會在今輪安排完結後盡快公布。房屋局長何永賢補充，受波及的7幢大廈在救火期間，有很多積水和產生很多蒸氣，而升降機很多配件都是金屬製造，認為要小心電纜銹蝕、電子零件受高溫和灑水破壞等問題，強調明白居民說啟用升降機方便他們上樓，但過程要小心穩妥。