香港迪士尼賺5.4億 歷年第二高 財務穩健「零貸款」行政總裁施保添：五一黃金周酒店房近訂滿

去年本港大雨連連，影響民生同時導致旅遊景點常「被休息」。香港迪士尼昨公布上年度業績，連續兩年賺錢，全年淨利潤5.36億港元、總收入達86.94億港元，錄750萬人總入場人次。樂園又提到，去年極端天氣頻生，「夏季營運幾乎每兩天便受影響」，加上宏觀經濟環境不確定，業績仍達歷年第二高，表現值得肯定。另外，樂園2025財政年度完結前，已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」。對於五一黃金周將至，樂園透露迪士尼酒店房已接近訂滿。

香港迪士尼昨公布2025財政年度業績提到，樂園度假區去年迎來20周年慶典，在豐富多元的20周年活動及產品與商業策略推動下，業績持續亮麗，年度淨利潤達5.36億元，按年下跌36%；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為19.89億元，按年則跌13.5%；去年總入場人次為750萬，雖較上一財年的770萬略為下降，但與2014年財政年度並列香港迪士尼開園以來第二高紀錄，人均消費亦增長2%。酒店業務同樣表現亮眼，整體入住率上升6個百分點至79%，使用率更達到80%。

另外，香港迪士尼上個財政年度已開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款，2025財政年度完結前，已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」。香港迪士尼又提及，2025財政年度，僱用約9,000名全職及兼職員工，持續成為香港旅遊及家庭娛樂產業中最大僱主之一。

施保添：極端天氣構成嚴峻考驗 香港迪士尼行政總裁施保添回顧過去一年時指，極端天氣對營運構成嚴峻考驗。去年樂園共面對15個颱風及5場黑雨，夏季營運幾乎每兩天便受天氣影響，「去年屬於天氣極端異常的一年」；加上宏觀經濟環境持續不確定，大大影響訪港旅客出行模式和到訪意欲，在此情況下，香港迪士尼的表現值得肯定。他又指，樂園穩健的業績表現，充分體現度假區的韌性，而20周年慶祝活動進一步吸引賓客，並鞏固樂園在區內的國際旅遊領導地位。

為應對氣候變化，樂園正積極優化硬件設施，例如已完成部分餐廳翻新，實現所有座位皆設有雨棚，園區將持續聚焦夏季高溫等問題，進一步完善遮陽、降溫設施。他續指，根據氣象預報，今年夏季天氣將更接近正常水平，相信為營運提供更有利條件。 Pixar主題園區預計明年落成 就2026財年表現，施保添指，儘管目前財年僅過一半，園方對整體業務持樂觀態度；對目前的定價機制感到滿意，未有調整票價打算。他又預告，《冰雪奇緣》人氣角色小白(Olaf)機器人將於5月上旬「冰雪奇緣世界」正式亮相，該款機器人運用了新一代AI技術打造，未來將在園區內遊客聊天、互動，進一步推動體驗式旅遊。另外，今年6月將啟動皮克斯(Pixar)主題活動，自資擴建的皮克斯主題區預計於明年落成；而備受矚目的漫威(Marvel)主題區擴建工程亦正進行中。

香港迪士尼未來活動與發展

黃金周酒店房已近訂滿 對於即將到來的五一黃金周，施保添透露，迪士尼酒店預訂已接近滿房，隨著內地赴港旅遊熱度回升，預計樂園將迎來客流高峰，「相信假期會做的很好」。他強調，拓展多元客源市場是核心戰略之一，樂園將持續深化跨區域營銷。一方面在內地核心市場加大推廣力度，另一方面則繼續於東坡、首爾、馬尼拉等目標市場舉辦交流活動，吸引全球遊客。他指出，目前尚未觀察到中東局勢帶來的影響，但將持續密切關注。