天氣｜ 強雷雨區料未來兩三小時影響本港 下午雨勢有時頗大(更新)

【10:15更新】天文台發出特別天氣提示，位於香港以南的強雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港，本港下午雨勢有時頗大。

【09:45更新】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口一帶的強雷雨區正逐漸向東發展，預料未來兩三小時本港驟雨逐漸增多，下午雨勢有時頗大。

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸。本港方面，今早九龍及大嶼山部分地區的雨量超過20毫米。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過沿岸地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。稍後雨勢有時頗大。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。