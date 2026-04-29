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出版：2026-Apr-29 07:58
更新：2026-Apr-29 16:45

天氣｜雷暴警告現正生效　未來一兩小時部分地區雨勢較大(更新)

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天文台一度發出黃色暴雨警告信號 (中通社)

天文台一度發出黃色暴雨警告信號 (中通社)

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【16:45更新】天文台於下午4時38分發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時正，預料大嶼山、香港南部水域及島嶼有局部地區雷暴。另外，與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口一帶。預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請提高警惕。

【12:45更新】黃色暴雨警告信號取消。

【11:45更新】天文台指與高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【11:35更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【11:25更新】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

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【10:15更新】天文台發出特別天氣提示，位於香港以南的強雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港，本港下午雨勢有時頗大。

【09:45更新】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口一帶的強雷雨區正逐漸向東發展，預料未來兩三小時本港驟雨逐漸增多，下午雨勢有時頗大。

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸。本港方面，今早九龍及大嶼山部分地區的雨量超過20毫米。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過沿岸地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。稍後雨勢有時頗大。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。

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本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。(香港天文台)

天文台展望明日驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗，星期五早上氣溫仍然較低。天文台又指，高空擾動會在今日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。而一道冷鋒會在今日稍後橫過廣東沿岸地區。受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降，同時隨著高空擾動遠離，該區驟雨減少。而一道低壓槽會在週末至下週初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

天文台展望明日驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗，星期五早上氣溫仍然較低。(香港天文台)

天文台展望明日驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗，星期五早上氣溫仍然較低。(香港天文台)

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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