天氣｜黃色暴雨警告信號中午12時45分取消(更新)

【12:45更新】黃色暴雨警告信號取消。 【11:45更新】天文台指與高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。 【11:35更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。 【11:25更新】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。 【10:15更新】天文台發出特別天氣提示，位於香港以南的強雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港，本港下午雨勢有時頗大。 【09:45更新】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口一帶的強雷雨區正逐漸向東發展，預料未來兩三小時本港驟雨逐漸增多，下午雨勢有時頗大。

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸。本港方面，今早九龍及大嶼山部分地區的雨量超過20毫米。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過沿岸地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。稍後雨勢有時頗大。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。

天文台展望明日驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗，星期五早上氣溫仍然較低。天文台又指，高空擾動會在今日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。而一道冷鋒會在今日稍後橫過廣東沿岸地區。受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降，同時隨著高空擾動遠離，該區驟雨減少。而一道低壓槽會在週末至下週初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。