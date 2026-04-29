殺校｜教育局拒納意見 「派0班」柴灣信愛學校29/30學年起停辦

再有獲「派0班」小學宣告即將停辦。教育局證實，不接納位於柴灣漁灣邨、創校65年的「基督教香港信義會信愛學校」就來年開辦小一班級的意見，因校方沒申請任何方案，決定29/30學年起停止發放資助，該校因此停辦，是繼中華基督教會長洲堂錦江小學後，再有學校申訴失敗而告停辦。
信愛學校早前以鄰近簡約公屋將入伙為由，向當局提出申訴，申請繼續開辦小一課程。教育局回覆傳媒查詢表示，學校沒申請任何發展方案，就下學年開班數字的意見亦不獲接納，因此教育局在2029/30學年起，不會再為該校發放資助，學校屆時需要停辦。現時正就讀小三至小六的學生，可在原校完成小學課程，教育局會在2028/29學年為現時就讀小一和小二的學生，提供學位安排支援服務，協助他們轉校升讀小五和小六。
就有聲音關注有特殊教育需要（SEN）的學童安排，教育局強調一直推行融合教育政策，在常規資助以外，亦有為公營普通學校提供額外資源、專業支援和教師培訓，確保學校能為特教生提供適切支援。當局又稱，所有公營普通學校都設有特殊教育需要統籌主任職位，統籌校本融合教育政策及措施，同時會獲教育局提供校本教育心理服務和校本言語治療服務等專業支援。教育局強調，即使學校逐步停辦，特教生仍然可以獲合適支援。
教育局強調，所有公營學校的資源，計算方式一致，不會有個別學校優於其他學校。
今年14間因「派0班」小一需要申請發展方案，教育局早前透露，中華基督教會長洲堂錦江小學亦沒有申請發展方案，2029/30學年停辦。目前合計有4間學校將會停辦，當中僅2間未有提交申請發展方案。