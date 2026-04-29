殺校｜教育局拒納意見 「派0班」柴灣信愛學校29/30學年起停辦

教育局不接納位於柴灣漁灣邨、創校65年的「基督教香港信義會信愛學校」就來年開辦小一班級的意見，因校方沒申請任何方案，決定29/30學年起停止發放資助，該校因此停辦。(網上圖片)

再有獲「派0班」小學宣告即將停辦。教育局證實，不接納位於柴灣漁灣邨、創校65年的「基督教香港信義會信愛學校」就來年開辦小一班級的意見，因校方沒申請任何方案，決定29/30學年起停止發放資助，該校因此停辦，是繼中華基督教會長洲堂錦江小學後，再有學校申訴失敗而告停辦。

信愛學校早前以鄰近簡約公屋將入伙為由，向當局提出申訴，申請繼續開辦小一課程。教育局回覆傳媒查詢表示，學校沒申請任何發展方案，就下學年開班數字的意見亦不獲接納，因此教育局在2029/30學年起，不會再為該校發放資助，學校屆時需要停辦。現時正就讀小三至小六的學生，可在原校完成小學課程，教育局會在2028/29學年為現時就讀小一和小二的學生，提供學位安排支援服務，協助他們轉校升讀小五和小六。