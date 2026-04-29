政府柴油補貼明起實施為期2個月　爭取5月底推出石油氣補貼惠及的士及小巴

中東局勢緊張令油價大幅上升，政府明日凌晨起實施每公升3元的柴油補貼，為期兩個月。另外，政府爭取5月底推出每公升5毫的石油氣補貼，同樣為期兩個月。

財政司司長陳茂波今日在立法會大會後見記者，公布明日凌晨起至6月29日晚上11時59分提供為期2個月的柴油補貼，支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業。環境及生態局局長謝展寰稱補貼分兩個層面，分別是油公司及油站直接售賣，以及已登記指定分銷商提供柴油。政府正與油公司及分銷商簽合約，要求保存完整帳目，並每周就油用量、來源及價格等提交報告，在實施計劃後也須作審計安排。謝展寰解釋措施是為防供應商「食價」，如發現柴油交易異常，政府有權停止發放補貼。