迷策略構建卡牌收藏生態圈　夥卡牌企業卡樂進軍內地及海外市場

近年香港掀起遊戲卡牌收藏熱潮，稀有卡牌價值動輒數萬港元，已演變成具備抗通膨屬性的「另類投資」。迷策略（MemeStrategy）行政總裁陳展程觀察到，隨著 AI 時代來臨，虛擬資訊充斥使大眾愈發珍視「損毀一件便少一件」的實體藏品。此外，卡牌體積輕巧，正好契合香港地少人多的居住環境，因而成為備受推崇的收藏標的。
目前，本地藏家多依賴中介服務將卡牌寄往海外，交由PSA、BGS或CGC等專業機構進行鑑定與評級。儘管二手交易熾熱，陳展程認為香港卡牌市場在產業鏈延伸，如IP授權、印刷品質及零售體驗等方面仍有巨大提升空間。陳展程提到，近期接連發生遊戲卡被盜，原因之一是目前的二手交易仍高度依賴傳統的面交方式，許多動輒數十萬港元的稀有卡牌，交易場所竟隱身於工業大廈或傳統地鐵站面交，這種傳統模式不僅效率低下，更潛伏治安與搶奪風險。他建議，高價卡牌的銷售應比照名店或拍賣行規格，提供專業鑑定與舒適環境而迷策略亦正積極推動「保管庫」與「中央交易所」概念。
改善「價值不對等」的零售體驗
在零售體驗方面，亦出現服務常與產品價值不對等情況。陳展程指，目前許多卡牌店鋪隱藏在工業大廈的高層，缺乏專業服務。陳展程強調，當一張卡片的價值已達到數萬甚至數十萬港元時，其銷售過程應比照名店或拍賣行的專業規格，而非讓客人在缺乏保障的環境中自行摸索。
多元化應用與香港地理優勢
收藏卡的應用場景正趨向多元。陳展程透露，從與大型機構聯乘推出 IP 收藏品，到為幼兒興趣班製作個人化運動卡，實體收藏的滲透力正不斷擴大。香港憑藉「免關稅」、「國際物流便利」及「同時收藏中英文卡」的獨特優勢，已成為內地藏家存放資產的首選。
攜手內地龍頭「出海」
迷策略宣布將全面擴展收藏卡業務，以寶可夢（Pokémon）與球星卡為核心，構建涵蓋供應、VIP 買賣、二手鑑定、拍賣及專業託管的全方位生態圈。同時，迷策略已與內地卡牌龍頭企業「卡樂」（PokeColor）達成戰略合作，打入內地市場；除了為內地客戶提供專業託管服務與舉辦展覽外，雙方更計劃攜手「出海」，開拓日本、韓國及新加坡等亞洲市場，尋找當地夥伴舉辦國際級大型卡展，將香港打造為區域性的收藏卡文化樞紐。