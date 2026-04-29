迷策略構建卡牌收藏生態圈　夥卡牌企業卡樂進軍內地及海外市場

近年香港掀起遊戲卡牌收藏熱潮，稀有卡牌價值動輒數萬港元，已演變成具備抗通膨屬性的「另類投資」。迷策略（MemeStrategy）行政總裁陳展程觀察到，隨著 AI 時代來臨，虛擬資訊充斥使大眾愈發珍視「損毀一件便少一件」的實體藏品。此外，卡牌體積輕巧，正好契合香港地少人多的居住環境，因而成為備受推崇的收藏標的。

目前，本地藏家多依賴中介服務將卡牌寄往海外，交由PSA、BGS或CGC等專業機構進行鑑定與評級。儘管二手交易熾熱，陳展程認為香港卡牌市場在產業鏈延伸，如IP授權、印刷品質及零售體驗等方面仍有巨大提升空間。陳展程提到，近期接連發生遊戲卡被盜，原因之一是目前的二手交易仍高度依賴傳統的面交方式，許多動輒數十萬港元的稀有卡牌，交易場所竟隱身於工業大廈或傳統地鐵站面交，這種傳統模式不僅效率低下，更潛伏治安與搶奪風險。他建議，高價卡牌的銷售應比照名店或拍賣行規格，提供專業鑑定與舒適環境而迷策略亦正積極推動「保管庫」與「中央交易所」概念。