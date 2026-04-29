北角貨車溜前傷人司機否認危駕　辯方指已下車非駕駛不符控罪元素

一輛中型貨車去年6月在北角長康街斜路卸貨期間，疑失控溜前沿斜路衝向英皇道，撞向路邊燈柱後停下，導致貨車乘客、即司機父親受傷。肇事47歲貨車司機被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，他否認控罪，今日(29日)在東區裁判法院開審。貨車手掣案發後發現仍有3格才拉盡，被告在警誡下稱有可能無拉盡手掣。辯方陳詞指被告在案發時並非正在駕駛，而是在尾板上落貨，動作性質不符合控罪元素。暫委裁判官何子俊表示需時考慮陳詞，押後案件至5月6日續審，被告續准保釋。

承認事實指案發當日約晚上9時許，被告駕駛手動檔的涉案貨車並停泊在長康街左線，事主是被告的父親且是車上唯一乘客。被告曾煞車、置於空檔及拉手掣，但未關掉引擎，之後他打開尾板上落貨物。事主到車頭，突然間貨車向前移動，被告數次嘗試跳上司機位但不成功。事主亦嘗試扭重軚盤，貨車撞上燈柱後停止。

消防到場後發現事主被夾在車頭及乘客位之間，他的左小腿變形及腳掌裂開，消防員取掉車匙並見手掣呈拉起狀態。事主被送往醫院治理，他的左腳脛骨骨幹骨裂及左腳姆指撕裂。經檢驗車輛後發現手掣仍有3格才拉盡，被告在警誡下稱有拉手掣，但有可能無拉盡。

控方傳召運輸署二級汽車檢驗主任楊偉亨作供，他指涉案貨車手掣拉盡為9格，在下斜、尾板打開的情況下，手掣拉至第5格時貨車便會靜止在斜台上不再溜前，他其後確認如手掣拉至6格的煞車力度比5格更強。