樂施會毅行者11月20日至22日舉行　增設20公里路線

今年活動以「毅行，每年不變的約定－樂施同行50年，為改變而行」為主題，與往年一樣，設四人一組挑戰100公里麥理浩徑，以西貢北潭涌為起點，於48小時內走畢全程到屯門哈羅香港國際學校的終點。此外，今年增設「樂施會50周年限定版」四人一組8小時20公里路線，讓更多市民都能加入「為改變而行」的行列。20公里路線的起點為大帽山扶輪公園停車場，終點同樣為屯門哈羅香港國際學校。

由樂施會主辦、一年一度全港最大型的遠足籌款活動「樂施毅行者」，將於今年11月20日至22日舉行。今年是樂施會於香港成立50周年，毅行者活動特別增設20公里路線。

100公里及20公里兩個組別均由下月6日上午10時起接受報名，至5月20日下午6時截止。公眾可在樂施毅行者官方網站遞交申請，成功申請的隊伍將會加入6月2日舉行的公開組抽籤，並於6月3日在「樂施毅行者」官方網頁公布結果，成功入圍人士會收到電郵通知。

樂施會總裁鄧智輝介紹20公里路線時表示，雖然路程較短，但依然具有一定挑戰性。他強烈建議參加者在活動前熟習路線，必定要事先練習，以及評估身體狀況，才能安全地享受及體會整個過程。他希望這20公里可以成為一個開始，讓更多人感受到毅行者「一人行快，眾人行遠」的精神。