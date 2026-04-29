機場玩御宅藝惹爭議　機管局：將了解再作跟進 (更新)

【4月30日更新】 社交平台近日的一段影片引起網民的討論。一名男子在機場的登機閘口前玩起「御宅藝」，事後大批網民留言批評男子「阻住人」，又指他太過自我中心，行為與廣場舞大媽無異，不過他仍堅稱自己沒有阻礙他人，又稱網民可以向機管局舉報。機管局回覆《am730》表示，根據《機場管理局附例》，任何人不得在機場範圍內作出對其他人造成妨擾或煩擾的行為。對於有關影片及事件，機管局正了解當時的情況，並考慮是否需要再作跟進。

在社交平台Threads，本周二（28日）有男子發放影片，顯示自己在機場登機閘前展示「御宅藝」。所謂「御宅藝」是日本的動漫及偶像支持者，用螢光棒或電子光棒揮舞的動作，在日本以至海外多個地方的動漫活動都經常會見到有人群體表演。然而今次男子在機場的閘口顯示屏前進行活動，就惹來了網民的批評。

不少網民直言行為「好Kam（尷尬）」，亦網民就指，他的行為其實阻礙到他人，又表示旁邊有一些路過的行人因為他而迴避。而有關的登機顯示屏本身是不少人出發前「打卡」的位置。有網民表示，其實「御宅藝」就應該在適當的地方進行，而不是「標奇立異」。不過，男子似乎並不接受有關批評，更回應稱自己沒有阻礙到他人，更指批評的都是「鍵盤俠」，並表示如果覺得有問題，可以向機管局舉報。