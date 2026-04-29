金澤培︰探索與內地企業合作「拼船出海」

港鐵主席金澤培表示，北部都會區內多個關鍵項目對香港發展尤為重要，確保多項新鐵路項目按序推進是公司的重中之重，亦是港鐵對接國家「十五五」規劃，推動高質量發展的重要一環。未來港鐵將繼續扎根香港，同時拓展內地及海外業務，與各地夥伴合作，把多年累積的專業經驗推廣至不同城市，亦探索與內地企業合作「拼船出海」，提供可持續的「鐵路與社區」發展方案，延續港鐵的國際專業品牌。 正推展新一輪大型鐵路建設 金澤培又指，現時港鐵正推展新一輪大型鐵路建設，現時落實的六個新鐵路項目，未來連接北部都會區、屯門及大嶼山新社區，包括明年落成的古洞站將是港鐵第100個落成車站，意義非凡。而這些新社區不僅會是市民安居之所，更將成為推動創新科技及經濟增長的新引擎。港鐵將會繼續鞏固優勢及善用多年累積的經驗，貢獻香港長遠發展。

科技創新亦要支持思維創新 他續稱，在落實各個新鐵路項目的過程中，港鐵投入資源開發以人工智能，物聯網(IoT)和大數據為基礎之科技及平台，以不斷提升項目進度、質量控制，以及乘客體驗設計等方面的管理，提質提效。在創新科技應用方面，港鐵在推動「智慧鐵路」的工作已建立基礎，不同業務每個環節都以可靠、安全、以人為本的方式推進科技應用。除科技創新外，更要支持思維創新。他稱，港鐵近年積極配合大型盛事及與人氣IP合作等，以創新活動及顧客體驗帶動人流及商業活力。金表示，公司在管理團隊領導下，相關工作會深化推進，並訂定帶動人流及消費的清晰策略，進一步聯動鐵路與商場，形成更一體的出行及消費布局。

經歷多個鐵路建造周期 港鐵工作三十多年的金澤培，見證一間年輕本地鐵路公司，經歷多個鐵路建造周期，他指，剛加入公司參與的機場快綫及東涌綫為例子，帶動西九龍成為新 CBD、青衣由油庫發展成宜居宜業社區，以及東涌由小漁村發展為居住超過二十萬人、亦兼具旅遊功能嘅新市鎮。 港鐵發展至今有99個車站遍布18區，業務亦拓展到內地及海外，以「推動城市前行」為使命。 鐵路＋社區在不同社區成功實踐 他指，鐵路建設不是單一工程，而是連繫市民生活、推動社區發展及提升城市通達性的關鍵基建。「鐵路＋社區」的綜合發展模式多年來在不同社區成功實踐，由最初的融資渠道，演變為今天讓港鐵同時肩負鐵路規劃、建設、營運及社區發展，多重角色並存，為可持續發展奠下基礎。