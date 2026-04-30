卡牌收藏升溫成另類投資 投資公司︰產業鏈待完善

近年香港掀起遊戲卡牌收藏熱潮，稀有卡牌價值動輒數萬元，成另類投資。投資公司「迷策略」(MemeStrategy)行政總裁陳展程指，隨著AI時代來臨，虛擬資產充斥，令大眾愈發珍視「毀一件少一件」的實體藏品。卡牌體積輕巧，收藏佔地不多，正好契合香港地少人多的居住環境。但他認為，本港卡牌二手交易雖熾熱，但交收藏卡市場產業鏈仍有待完善，如IP授權、印刷品質及零售體驗等方面。
目前本地藏家多依賴中介服務，將卡牌寄往海外，交由PSA、BGS或CGC等專業機構進行鑑定與評級。陳展程指出，現時遊戲卡的二手交易模式仍然偏向傳統，許多動輒數十萬元的稀有卡牌，仍以「地鐵站面交」方式完成交易，既效率低，亦潛藏被騙或遇劫風險。而近期接連發生遊戲卡被盜事件，正反映相關交易模式存在安全隱患。
在零售體驗方面，市場亦出現服務水平與產品價值不相符的情況。陳展程指，目前不少卡牌店舖設於工業大廈高層，欠缺專業接待及相關配套，難以配合高價收藏品的市場定位。他建議，高價卡牌的銷售應比照名店或拍賣行規格處理，提供專業鑑定及安全、舒適的交易環境。因應市場需要，迷策略亦正積極推動「保管庫」及「中央交易所」概念，期望提升交易安全及效率。
卡牌多元化應用與香港地理優勢
收藏卡最早源自歐美體育文化，其後在日本動漫卡牌發展出「限量＋獎勵」體系，近年趨多元。陳展程透露，從與大型機構聯乘推出IP收藏品，到為幼兒興趣班製作個人化運動卡，實體收藏的滲透力正不斷擴大。香港憑藉免關稅、國際物流便利及同時收藏中英文卡的獨特優勢，已成為內地藏家存放資產的首選。
迷策略與內地卡牌龍頭企業「卡樂」(PokeColor)達戰略合作。除為內地客戶提供專業託管服務與舉辦展覽外，更計劃一同開拓日本、韓國及新加坡等亞洲市場，尋找當地夥伴舉辦國際級大型卡展，將香港打造為區域性的收藏卡文化樞紐。