卡牌收藏升溫成另類投資 投資公司︰產業鏈待完善

近年香港掀起遊戲卡牌收藏熱潮，稀有卡牌價值動輒數萬元，成另類投資。投資公司「迷策略」(MemeStrategy)行政總裁陳展程指，隨著AI時代來臨，虛擬資產充斥，令大眾愈發珍視「毀一件少一件」的實體藏品。卡牌體積輕巧，收藏佔地不多，正好契合香港地少人多的居住環境。但他認為，本港卡牌二手交易雖熾熱，但交收藏卡市場產業鏈仍有待完善，如IP授權、印刷品質及零售體驗等方面。

目前本地藏家多依賴中介服務，將卡牌寄往海外，交由PSA、BGS或CGC等專業機構進行鑑定與評級。陳展程指出，現時遊戲卡的二手交易模式仍然偏向傳統，許多動輒數十萬元的稀有卡牌，仍以「地鐵站面交」方式完成交易，既效率低，亦潛藏被騙或遇劫風險。而近期接連發生遊戲卡被盜事件，正反映相關交易模式存在安全隱患。