am專題｜推紅色旅遊遇樽頸 業界嘆路線難尋 議員倡加入工運史 結合科技提升體驗

去年《施政報告》曾提出本港要推動特色深度遊與紅色旅遊，加上「香港無處不旅遊」藍圖下，紅色旅遊一直備受關注；惟業界指本港面臨「景點稀缺」挑戰。有旅行社負責人透露，目前成熟路線僅兩條，並須加入海鮮餐飲或自然生態等項目，方能維持吸引力，若單純依靠歷史講解，難支撐起完整旅遊行程。有立法會議員認為，紅色旅遊發展方向值得肯定，建議政府帶頭發掘不同範疇歷史資源，如把深厚的「工運歷史」納入其中，並結合AR、VR等科技，提升旅遊體驗與歷史底蘊，並配合大灣區資源打造「紅色地圖」。

文：李朗僑 圖：周令知、吳康琦

現時坊間部分旅行社有推出紅色旅遊產品，怡泰(香港)旅行社總經理鄭景明接受本報訪問時指，本港紅旅產品目前高度集中在西貢斬竹灣的「抗日英烈紀念碑」及「烏蛟騰抗日烈士紀念碑」這兩個景點。其中在斬竹灣路線，會安排遊客先參觀紀念碑，隨後轉往獅子會自然教育中心，或參觀清水灣「香港第一座」車公廟，最後以西貢海鮮餐作結；烏蛟騰路線則可前往沙頭角遊玩，或參觀香港沙頭角抗戰紀念館。 他坦言，對比內地大灣區，香港紅色資源顯得較為單薄，若單一參觀未必能支撐一整天需求，「紅色景點本身可以做膽」，在設計行程時必須靈活變通，才能提升產品競爭力。

鄭景明

歷史遺址缺乏視覺衝擊成軟肋 談及發掘新景點，鄭景明認為關鍵在於香港在抗戰時期多扮演「中轉站」角色。以元朗十八鄉楊家村為例，該處雖曾是東江縱隊的落腳點，但現場缺乏具備視覺衝擊力的地標，僅剩一條通道，若故事發掘不足，團友極易感到乏味，「你得條通道，無嘢睇、故事唔多，團友會覺得悶」。 此外，部分歷史遺址已物換星移，如昔日的八路軍駐港辦事處，現址已變為中環新世界大廈及太平行；有傳曾作為「文化名人大營救」重要集合點與留宿點的佐敦道14號地下，「依家咩都無啦」，若導遊只能對著現代建築指手畫腳，稱「以前這裡住過誰、那裡影過大合照」，遊客亦難以感受。

吳秋北

吳秋北：港具大量紅色資源 立法會議員、工聯會會長吳秋北接受本報訪問時指，本港紅色旅遊仍處於起步，但當局在資源投放，以及發展方向值得肯定。他續指，去年是抗戰80周年，政府以文化名人大營救為發展主題。但香港具大量紅色資源，不應僅局限於「抗戰」題材，如香港開埠以來的「工運歷史」亦是很好的主題，「省港大罷工」、工聯會工人俱樂部等歷史地標，以及已故前總理周恩來曾居於中環荷李活道的木匠工會會所等事蹟，均具備深入發掘與整理的價值。

針對部分歷史現場已難以還原，吳秋北建議，利用AR與VR技術，結合歷史照片進行場景重現，讓遊客能更生動地感受當年的震撼場面。此外，他建議在啟德體育園附近豎立「兩航起義」標識，甚至展示飛機模型，讓市民與旅客了解這段1949年發生的重要護產鬥爭歷史。 看好沙頭角後勁 冀通關政策成助力 展望未來，鄭景明尤其看好沙頭角的潛力，認為當地曾是東江縱隊與港九獨立大隊的重要據點，歷史底蘊深厚，且充滿傳奇故事，預料在通關配套更趨完善後，將成為紅色旅遊一大助力。

吳秋北亦強調，當局與學者應帶頭發掘多元面向的旅遊資源，「在『愛國者治港』下，更應理直氣壯地去發掘相關知識。」香港應與大灣區城市緊密聯動，如與內地博物館加強合作，構築出一張更具宏觀視野且內涵豐富的旅遊地圖。他又透露，目前正開展「香港工會百年發展」項目，致力將各工會的珍貴照片、刊物及檔案進行數字化整理，建立共享網絡資料庫，盼未來能結合勞動節舉辦工運文物展。