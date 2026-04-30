審計報告：康文署泳池年蝕逾11億 屯門仁愛堂泳池每名泳客成本達763元

炎夏將至，到公眾泳池暢泳是不少市民的消暑首選。惟審計署最新發表的《審計報告》揭露，康文署轄下公眾泳池面臨入場人數不達標、救生員短缺及營運成本過高等多重問題。在2024/25年度，公眾泳池入場人數僅1,260萬人次，總開支高達12.7億元，撇除1.4億元收入，相當於補貼逾11億元。

自2018年起，康文署將年入場人數目標定於1,350萬人次，但在2020至2024年期間，每年實際數字與目標差距介乎7%至73%不等。即使社會全面復常，2023及24年的入場人數仍持續未達標，跌幅超過一成。