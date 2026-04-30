審計報告：康文署泳池年蝕逾11億 屯門仁愛堂泳池每名泳客成本達763元

炎夏將至，到公眾泳池暢泳是不少市民的消暑首選。惟審計署最新發表的《審計報告》揭露，康文署轄下公眾泳池面臨入場人數不達標、救生員短缺及營運成本過高等多重問題。在2024/25年度，公眾泳池入場人數僅1,260萬人次，總開支高達12.7億元，撇除1.4億元收入，相當於補貼逾11億元。
自2018年起，康文署將年入場人數目標定於1,350萬人次，但在2020至2024年期間，每年實際數字與目標差距介乎7%至73%不等。即使社會全面復常，2023及24年的入場人數仍持續未達標，跌幅超過一成。
報告又指，在場館規劃方面，審計署根據本港人口計算，全港理論上僅需26.2 個標準泳池，惟現時康文署共開42個。全港公眾泳池的人均成本平均為101元，但個別場館因入場率懸殊，導致成本差距高達17倍；最高成本的屯門賽馬會仁愛堂泳池，日均僅82人進場，每名泳客成本高達763元。最低成本則是觀塘泳池，日均入場人次達3,142人，人均成本42元。另外，康文署在過去5年間進行23次救生員招聘，有19次未能達標，招聘率最低僅13%。受人手短缺影響，2022至25年間泳池局部關閉率維持在30%至41%的高位。
促多管齊下轉虧為盈
審計署建議康文署制訂多管齊下的策略以提高入場人數，並要求在未來規劃新項目時，須通盤考慮營運成本及私人泳池的分布情況。同時，局方應設法減低因人手不足導致臨時關閉設施對市民造成的不便。康文署署長表示，同意相關建議。