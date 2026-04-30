多項新鐵路項目按序推進 金澤培︰續以創科提升工程管理

港鐵目前同時進行多項新鐵路項目及大規模的網絡改善工程。港鐵主席金澤培表示，已落實的6個新項目將連接北部都會區、屯門及大嶼山新社區，其中明年落成的古洞站將成為港鐵第100個車站。他指北都內多個關鍵項目，對香港發展尤為重要，確保多項新鐵路項目按序推進，是港鐵重中之重的工作，並配合國家「十五五」規劃發展。

金澤培昨與傳媒聚會時表示，在落實各新鐵路項目的過程，港鐵持續以人工智能、物聯網(IoT)及大數據為基礎的科技平台，提升工程管理及乘客體驗；在推動「智慧鐵路」方面已建立基礎，各業務環節均以可靠、安全、以人為本的方式推進科技應用。除科技創新外，創新思維同樣重要。他稱，港鐵亦積極配合盛事活動及與人氣IP合作等，透過創新活動及顧客體驗，帶動人流及商業活力。